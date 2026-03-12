Es zählen nur Punkte: FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor Abstiegskracher

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einem Spiel mit klarer tabellarischer Bedeutung. Am Samstag, 14. März, tritt die Mannschaft beim FSV Hollenbach an, dem direkten Konkurrenten im unteren Tabellendrittel. Nach zwei deutlichen Niederlagen in Folge ist die Lage aus Sicht des FSV 08 angespannt. Umso größer ist das Gewicht dieser Partie im Kampf um den Anschluss.
Direkter Vergleich im Tabellenkeller
Bietigheim-Bissingen reist als Tabellen-17. mit 18 Punkten nach Hollenbach, das auf Rang 16 zwei Zähler mehr aufweist. Der Abstand ist klein, die Bedeutung entsprechend groß. Für den FSV 08 bietet sich die Möglichkeit, mit einem Auswärtssieg den direkten Konkurrenten in der Tabelle zu überholen. Gleichzeitig würde eine Niederlage die Ausgangslage im Tabellenkeller weiter verschärfen.
Schwierige Wochen vor dem Spiel
Die jüngsten Ergebnisse belasten die Bilanz deutlich. Auf das 0:6 beim VfR Aalen folgte zuletzt das 2:6 zuhause gegen den VfR Mannheim. In beiden Spielen kassierte Bietigheim-Bissingen jeweils sechs Gegentore. Hollenbach musste sich am vergangenen Spieltag beim FC Nöttingen mit 3:5 geschlagen geben. Beide Mannschaften gehen also nach defensiv anfälligen Auftritten in dieses direkte Duell.
Hinspiel ohne Entscheidung
Das erste Aufeinandertreffen der Saison endete 1:1. Inas Music brachte Hollenbach in der 31. Minute in Führung, Emre Yalcin glich in der 53. Minute für Bietigheim-Bissingen aus. Das Resultat unterstreicht, wie eng die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Teams liegen. Auch diesmal ist kein Spiel mit klaren Vorzeichen zu erwarten, obwohl die jüngsten Ergebnisse beider Mannschaften unterschiedlich schwer wiegen.
Worauf es für den FSV ankommt
Aus Sicht von Bietigheim-Bissingen wird entscheidend sein, nach den beiden klaren Niederlagen wieder Stabilität in das eigene Spiel zu bringen. Die offensive Seite hat mit zwei Toren gegen Mannheim zumindest Ansätze gezeigt, doch der größere Handlungsbedarf liegt in der Defensive. Gegen Hollenbach braucht der FSV 08 vor allem Kontrolle, Ordnung und Widerstandsfähigkeit über 90 Minuten. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – auf Grundlage deiner Angaben ist dies der Vorbericht aus Sicht des FSV 08 Bietigheim-Bissingen.