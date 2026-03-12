Es zählen nur Punkte: FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor Abstiegskracher

Direkter Vergleich im Tabellenkeller Bietigheim-Bissingen reist als Tabellen-17. mit 18 Punkten nach Hollenbach, das auf Rang 16 zwei Zähler mehr aufweist. Der Abstand ist klein, die Bedeutung entsprechend groß. Für den FSV 08 bietet sich die Möglichkeit, mit einem Auswärtssieg den direkten Konkurrenten in der Tabelle zu überholen. Gleichzeitig würde eine Niederlage die Ausgangslage im Tabellenkeller weiter verschärfen.

Schwierige Wochen vor dem Spiel

Die jüngsten Ergebnisse belasten die Bilanz deutlich. Auf das 0:6 beim VfR Aalen folgte zuletzt das 2:6 zuhause gegen den VfR Mannheim. In beiden Spielen kassierte Bietigheim-Bissingen jeweils sechs Gegentore. Hollenbach musste sich am vergangenen Spieltag beim FC Nöttingen mit 3:5 geschlagen geben. Beide Mannschaften gehen also nach defensiv anfälligen Auftritten in dieses direkte Duell.

Hinspiel ohne Entscheidung

Das erste Aufeinandertreffen der Saison endete 1:1. Inas Music brachte Hollenbach in der 31. Minute in Führung, Emre Yalcin glich in der 53. Minute für Bietigheim-Bissingen aus. Das Resultat unterstreicht, wie eng die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Teams liegen. Auch diesmal ist kein Spiel mit klaren Vorzeichen zu erwarten, obwohl die jüngsten Ergebnisse beider Mannschaften unterschiedlich schwer wiegen.