„Es zählen nur Ergebnisse“ – Frechen erwartet "angeschlagenen Boxer"

Die SpVg Frechen 20 will nach der knappen 0:1-Niederlage beim Tabellenführer VfL Vichttal und vor zwei Auswärtsspielen zu Hause dreifach punkten. Mit zwölf Punkten aus acht Spielen belegt das Team von Trainer Okan Özbay Platz sechs und könnte sich mit einem Sieg im oberen Tabellenmittelfeld festsetzen. Der FC Hennef 05 dagegen steckt weiter im Tabellenkeller fest. Mit nur vier Punkten und sechs Niederlagen aus den ersten acht Spielen steht die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira unter Druck – und reist entsprechend mit großem Kampfgeist in den Kurt-Bornhof-Sportpark.

Für Trainer Okan Özbay ist die Partie kein Selbstläufer. „Ein angeschlagener Boxer kommt zu uns“, sagt er mit Blick auf den Gegner. Hennef werde „extrem an die Grenze gehen“ – das mache die Aufgabe gefährlich. „Wenn wir unter 100 Prozent geben, dann wird es nicht reichen. Dafür steht für Hennef auch in der frühen Phase, schon ziemlich viel auf dem Spiel“, betont der Coach.

Özbay erwartet eine Mannschaft, die sich wehrt: „Die Teixeira-Elf wird top eingestellt sein. Ihre Stärken liegen im letzten Drittel – Hennef hat ein gutes Offensivspiel. Wenn wir es gut machen, wissen wir aber auch, welche Räume wir nutzen können und wie wir ihnen wehtun.“

Ziel sei es, im eigenen Stadion dominant aufzutreten, ohne überheblich zu wirken. „Zu Hause läuft es solide. Wir müssen unser Spiel dem Gegner aufdrücken, ohne dass das arrogant klingen soll“, so Özbay. Jeder Spieler müsse seine individuellen Stärken einbringen, um das Kollektiv zu tragen.

Personell allerdings plagen Frechen einige Sorgen. „Anil Tasdemir, Oskar Hill, Leon Pingen, Mats Vogel und Leon Ruhrig fallen verletzt aus. Der Rest sollte hoffentlich zur Verfügung stehen“, erklärt der Trainer. Der Fokus liegt klar auf einem erfolgreichen Heimauftritt: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel, da wir danach zweimal auswärts gefordert sind. Es ist wichtig, diese drei Punkte zu Hause zu behalten.“

Hennef kämpft gegen Verletzungspech und fehlende Ergebnisse

Auf der anderen Seite hofft Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef, auf eine Reaktion seiner Mannschaft. Er weiß um die Stärke des Gegners: „Frechen ist mit Sicherheit eines der heimstärksten Teams der Liga. Die sind in jedem Mannschaftsteil gut besetzt.“

Besonderes Augenmerk legt Fußhöller auf Frechens Torjäger: „Herausragender Spieler ist, mit Sicherheit Patrick Friesdorf. Er ist auch in der Mittelrheinliga ein absoluter Ausnahmestürmer und deren Lebensversicherung. Wenn man sieht, dass er in acht Spielen schon wieder zehnmal geknipst hat, ist das herausragend.“

Um in Frechen bestehen zu können, müsse man ihn „über 90 Minuten aus dem Spiel nehmen“. Das sei zwar fast unmöglich, aber zwingend notwendig, wenn man etwas mitnehmen will. Auch an die knappen Duelle der vergangenen Saison erinnert sich Fußhöller gut: „Wir haben zweimal knapp 1:0 verloren, das waren eigentlich typische 0:0-Spiele. Frechen agiert aus einer gefestigten Defensive und ist dann in der Lage, blitzschnell umzuschalten.“

Nur Ergebnisse zählen

Die personelle Situation bleibt schwierig: „Wir haben aktuell sechs verletzte Spieler, das ist schwierig zu kompensieren. Aktuell stehen dem Trainerteam 14 Feldspieler plus zwei Torhüter zur Verfügung, ergänzt durch einige U19-Spieler.“ Trotz allem ist die Stimmung kämpferisch: „Es ist viel aufgearbeitet worden. Die Jungs haben während der Woche auch untereinander gesprochen und sich zusammengesetzt. Letzten Endes zählt jetzt nur noch eins – Ergebnisse, nichts anderes.“