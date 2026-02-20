– Foto: Jan Ahlschläger

Der FSV Union Fürstenwalde kämpft in der Brandenburgliga gegen den Abstieg. Trainer Alexander Mikulin äußert sich im FuPa-Teamcheck zum schmerzhaften Punktabzug und der schwierigen personellen Lage.

Mit 18 Punkten aus 15 Spielen belegt der FSV Union Fürstenwalde aktuell den achten Tabellenplatz der Brandenburgliga. Trainer Alexander Mikulin zieht ein gemischtes Resümee: „Sportlich gesehen bin ich mit der Hinrunde eigentlich sehr zufrieden, denn wir haben auf dem Platz 24 Punkte gesammelt.“ Durch einen Abzug von sechs Zählern schrumpfte der Vorsprung auf die Abstiegsplätze jedoch auf vier Punkte.

„Das verändert unsere sportliche Ausrichtung leider komplett: Statt mit Ruhe im ersten Drittel der Tabelle mutig auf die Entwicklung unserer jungen Talente zu setzen und ihnen Spielzeit zu geben, müssen wir knallhart nach unten schauen. Es zählen jetzt nackte Ergebnisse statt Entwicklung, um den Ligaverbleib und die Stabilität des Vereins zu sichern“, erklärt der Trainer. Dafür müsse das Team defensiv definitiv stabiler werden.

Emotionale Höhepunkte und bittere Rückschläge

In der Rückschau auf die erste Saisonhälfte ragen für den Coach zwei gegensätzliche Momente heraus. „Der emotionale und sportliche Höhepunkt war ganz klar der Heimsieg gegen den Spitzenreiter MSV 1919 Neuruppin. Da haben die Jungs wirklich gezeigt, was in ihnen steckt“, erinnert sich Mikulin.

Demgegenüber steht der Frust aus dem Derby gegen den 1. FC Frankfurt, das ihn „sicher das eine oder andere Jahr altern“ ließ, da man in der letzten Minute den entscheidenden Gegentreffer kassierte. Als unnötig bezeichnet er zudem den Auftakt gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, bei dem man „völlig unter den Möglichkeiten“ geblieben sei.

Charakterliche Entwicklung der Mannschaft

Trotz der sportlichen Turbulenzen sieht der Trainer eine positive Tendenz im Teamgefüge. „Die Truppe wird von Halbserie zu Halbserie stabiler und erwachsener. Das ist für mich die wichtigste Erkenntnis“, betont er. Der Zusammenhalt im Konsolidierungsprozess sei absolut intakt: „Trotz aller Rückschläge lässt sich keiner hängen.“

Erschwerte Bedingungen in der Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Rückserie gestaltete sich als „ganz schweres Thema“ und verlief aufgrund der Witterung zäh. „Ich habe die Jungs gefühlt nur athletisch arbeiten gesehen“, berichtet Alexander Mikulin. In den bisherigen zwei Testspielen beim TSV Rudow und beim SV Wacker 09 Ströbitz sah das Team „ehrlicherweise nicht gut aus“. Laut dem Trainer fehle der Wettkampfmodus komplett, weshalb man nun die Abläufe wiederfinden müsse, um auf „Liga-Niveau“ zu kommen. Die Hoffnung ruht auf dem Testspiel am heutigen Freitag um 19:30 Uhr beim 1. FC Guben.

Personelle Fluktuation und Sorgen im Lazarett

In der Winterpause gab es deutliche Bewegungen im Kader. Torhüter Philipp Heidbrecht verließ den Verein aus privaten Gründen in Richtung Preussen Eberswalde, zudem wechselte Ayyubbek Kulbekov zum SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Besonders bitter ist das Schicksal von Mohammed Karim Achemlal, der seine Karriere wegen einer Knieverletzung beenden muss.

Neu im Team ist Christos Koka vom FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Das Lazarett ist derweil stark gefüllt: Niklas Kosch (Knöchelbruch), Lennox Nachkunst (Knöchel) und Victor Adelusi (Knie-OP) fehlen lange. „Meine große Hoffnung ist allerdings, dass Dennis Paul nach knapp einem halben Jahr Verletzungspause wieder zurückkehrt und uns helfen kann“, so Mikulin.

Marschroute für den Rückrundenstart

Am 28. Februar (15 Uhr) empfängt der FSV Union den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Die Zielsetzung ist: „Ganz klar: Wir wollen die sechs Punkte Abzug so schnell wie möglich ausgleichen. Das absolute Ziel ist es, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.“ Gegen den Auftaktgegner habe man nach dem 1:4 im Hinspiel, dem laut Trainer schlechtesten Auftritt, noch etwas gutzumachen: „Wir dürfen dieses Mal auf keinen Fall noch im Winterschlaf stecken, sondern müssen voll da sein.“ Wenn die Mannschaft stabil bleibe, würden die jungen Spieler an der schwierigen Situation wachsen.