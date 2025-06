Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der VfB Bodelshausen jubelt: Nach einer starken Saison als Vizemeister in der Kreisliga B6 Alb krönte sich das Team von Trainer Esad Huskic über die Relegation zum Aufsteiger in die Kreisliga A. Der Lohn für harte Arbeit – und reichlich Grund zu feiern.

Drei Tage Ausnahmezustand – plus Hochzeitsparty

"Vielen Dank", sagt Huskic zunächst auf die Glückwünsche von FuPa, bevor er einräumt: "Ja, es wurde richtig gut gefeiert – an drei verschiedenen Tagen." Und als wäre das nicht genug, kam auch noch ein besonderes Ereignis dazu: "Am Samstag war die Hochzeit von unserem Kapitän und Torwart Paul Rein. Da war fast die komplette Mannschaft da – und da wurde auch nochmal richtig gut gefeiert. Also da floss richtig viel Alkohol. Das haben die Jungs sich auch reichlich verdient."

Internes Ziel, externes Schweigen

Die Erwartungshaltung war klar, aber bewusst nicht öffentlich formuliert. "Intern haben wir ganz klar das Ziel Aufstieg ausgegeben. Nach außen in die Öffentlichkeit haben wir aber nichts gesagt. Wir wollten keine großen Sprüche machen, sondern hart arbeiten und auf dem Platz die Leistung bringen – das ist uns richtig gut gelungen."