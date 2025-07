„Es wollte einfach keiner reingehen“: Murnau bekommt den Ball gegen Aubing nicht über die Linie

Noch vor dem Regen ergoss sich die Freude über den Aubinger Fußballplatz. Vom Fanclub über die Kleinsten bis hin zur Mannschaft lag man sich in den Armen. Später drehten sie im Sportheim die Boxen hoch. Sie haben sich ja hier ein heimeliges Fleckchen zusammen geschraubt, die Aubinger Fußballer. Ein riesiges Banner kündet vom größten Erfolg dieses Jahrtausends, dem Aufstieg in die Landesliga. „Ihr seid Legenden“ steht auf einer Bande und dieser legendäre Stoff ist noch nicht auserzählt. Auch der TSV Murnau, das bislang letzte Team, das den Aufsteiger in der Liga bezwungen hat, vermochte ihn nicht zu schlagen. 0:2 verloren die Drachen im Münchner Westen.

Wahrscheinlich fiel der Jubel auch deshalb so enthusiastisch aus im Heimlager, weil der TSV bisher die größte Gefahr für das Ende der Serie dargestellt hatte. Das Ergebnis einmal hinten angestellt: Hier boten zwei starke Mannschaften ein Schauspiel, das zu jederzeit prächtig anzusehen war, spielerisch anzusiedeln deutlich über dem Schnitt, den man in der Landesliga oft serviert bekommt. Die Trennlinie zwischen beiden Clubs war nur ein paar Deut breit und beschränkte sich auf einen Aspekt: die Chancenverwertung. „Es wollte einfach keiner reingehen. Ich hatte das Gefühl, wir hätten noch eine Stunde spielen können“, hielt Martin Wagner, der Trainer der Murnauer, fest. Bezeichnenderweise ließ sich das Sujet schon in Spielminute eins erahnen, als Maximilian Nebel eine erstklassige Einschussmöglichkeit vergab – nicht seine einzige und nicht die einzige des Teams. Ein wenig schmackhafter Cocktail aus eigenem Unvermögen und starken Reflexen von Torwart Ali Boraze vermieste Murnau den Nachmittag. „Es hat sich durchgezogen, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben.“

Aubing präsentierte sich ein wenig treffsicherer, immerhin 50 Prozent der Top-Chancen saßen. Zur Wahrheit gehört auch, dass Murnau bei beiden Treffern artig assistierte. Wobei das notwendige Nebenwirkungen sind, die diesem großen Plan nun mal innewohnen: Wer jungen, blutjungen Fußballern Vertrauen schenkt und sie wachsen sehen will, muss ihnen Fehler zugestehen. Das gilt für Samuel Spieß vor dem 0:1, der sich von Balthasar Zimmermann narren ließ, obwohl Wagner derlei Szenen vorher explizit angesprochen hatte. Danach segelte Torwart Fabio Grund am Flankenball vorbei. Doch beiden – wie dem ganzen Team – verzeiht der Coach solche Patzer gerne. Solange sie nicht zur Gewohnheit werden.

Ansonsten fiel Wagner noch ein großer Unterschied zum SVA auf: „Aubing hat uns in ein paar Situationen gezeigt, wie man es mit Ball clever runterspielt.“ Das sieht freilich leichter aus, als es umzusetzen ist. In Aubings Mittelfeld ballt sich dermaßen viel Übersicht, Ideenreichtum, Handlungsschnelligkeit, Technik, kurz Klasse, wie man’s eigentlich nur in den Klassen darüber antrifft. Deshalb sah sich Wagner auch in seiner Annahme bestätigt, dass hier der Favorit der Landesliga auftritt.

Seine Mannen an diesem Sonntag waren – im Gesamten betrachtet – „nicht die schlechtere Mannschaft“. Spielerisch galoppieren die Murnauer weiter flott voran, kamen locker zu einem Dutzend aussichtsreicher Angriffe, von denen nur noch zu wenige auch in Abschlüssen enden. „Wäre deutlich mehr drin gewesen“, erklärt Wagner. Wichtig war ihm auch, dass der TSV trotz der drohenden Niederlage seinen Charakter wahrte und unaufhörlich weiter anrannte. „Wir haben uns nie aufgegeben, leider ohne Happy End“, betont der Habacher. Der Mann, der den Standard in dieser Hinsicht setzt, ist Philip Jarosch und der war am Ende sogar vorne im Strafraum zu finden. Jede Faser seines Körpers versuchte, dieses Unheil noch abzuwenden. Es gelang nicht – und am Ende wurde er auch noch vom Aubinger Jubelschwall geschluckt.