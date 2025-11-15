Für Grün-Weiß-Trainer Andreas Hinrichs ist die Partie nicht irgendein Auswärtsspiel, sondern „ein sehr intensives, umkämpftes, spannendes OM-Derby“.

Sportlich erwartet Hinrichs ein Spiel auf Augenhöhe. Auch wenn Mühlen das letzte direkte Duell mit 5:1 klar für sich entschied, relativiert der Coach: „In diesem Spiel haben wir zwar deutlich gewonnen, aber ansonsten waren die Begegnungen immer sehr umkämpft. Das kann auch einmal in die andere Richtung gehen.“ Garrel befinde sich zudem in starker Form, in den letzten fünf Spielen konnten die Gastgeber 13 Punkte sammeln. „Garrel ist momentan extrem stabil, hat nahezu alle letzten Spiele gewonnen. Sie sind auf Wiedergutmachung aus.“

Für beide Teams sei die Partie wegweisend. „Wer das gewinnt, bleibt oben dran. Wer verliert, lässt ein Stück weit abreißen“, analysiert Hinrichs nüchtern. Für seine Mannschaft geht es außerdem darum, im Titelkampf verlorene Möglichkeiten wiedergutzumachen. „Wir haben jetzt zweimal die große Chance auf die Tabellenführung vergeben. Gegen Papenburg war es in der Nachspielzeit sehr ärgerlich. Gegen Oldenburg hätten wir es auch gewinnen müssen.“

Der Anspruch an Sonntag ist klar formuliert: „Es wird Zeit, einfach wieder zu gewinnen“, sagt Hinrichs. Seine Mannschaft sei hoch motiviert: „Die Jungs sind heiß, die Jungs freuen sich.“ Dazu kommt die Aussicht auf eine große Kulisse. „Garrel zieht es immer sehr gut auf, gegen Papenburg waren es knapp 1.000 Zuschauer. Ich glaube nicht, dass es gegen uns weniger wird.“

Garrel verfügt laut Hinrichs über „eine sehr starke Offensive mit hervorragenden Eins-gegen-eins-Spielern“ sowie einen „erfahrenen, abgezockten Kader mit höherklassiger Vergangenheit“. Dennoch reist Mühlen mutig an: „Wir trauen uns absolut zu, dort zu punkten und wollen mutig auftreten.“

So steht am Sonntag ein echtes Spitzenspiel bevor – eines, das tabellarisch wie emotional Relevanz besitzt und dessen Ausgang im engen Titelrennen eine richtungsweisende Bedeutung haben wird. Anstoß ist um 14 Uhr.