Benjamin Damal – Foto: FV Biberach

Für den FV Biberach beginnt die neue Pflichtspielsaison mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Der Landesligaabsteiger tritt am Sonntag, 8. August, um 17 Uhr in der ersten Runde des Bezirkspokals Oberschwaben beim TSV Kirchberg an. Der Gegner spielt auch in der Bezirksliga Oberschwaben und ist für den neu formierten FVB gleich ein ernsthafter Prüfstein. Der Saisonstart in der Liga folgt am Samstag, 22. August, mit dem Auswärtsspiel beim SV Sulmetingen.

Der FV Biberach steht nach dem Abstieg vor einer Phase des Neuaufbaus, im Kader hat es zahlreiche Veränderungen gegeben. Trainer Benjamin Damal bewertet die bisherige Vorbereitung grundsätzlich positiv. „Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden, die Mannschaft zieht ordentlich mit und entwickelt sich gut.“

Auch deshalb fällt die sportliche Bewertung der Vorbereitung differenziert aus. „Potenzial sich zu verbessern gibt es immer, die Jungs ziehen voll mit und geben in jedem Training und in jedem Spiel immer alles. Trotz den vielen neuen Spielern, herrscht eine sehr gute Atmosphäre in der Kabine und auf dem Platz. Die vielen jungen Spieler machen es sehr ordentlich. Die Leistungen in der Vorbereitung waren stark schwankend, daran gilt es zu arbeiten.“

Die zentrale Aufgabe liegt derzeit darin, aus vielen neuen Spielern eine funktionierende Mannschaft zu formen. Der Umbruch ist erheblich. „Wir müssen natürlich 15 neue Spieler in die Mannschaft integrieren, das braucht Zeit. Die Kameradschaft im Team ist richtig gut, alle arbeiten hart daran das ganze auch spielerisch umzusetzen. Das geht aber nicht von heute auf morgen.“

Entwicklung steht im Mittelpunkt

„Wir möchten unsere vielen jungen Spieler fördern und entwickeln. Das gesamte Team zu einer schlagkräftigen Truppe formen. Es wird Zeit brauchen, aber ich sehe großes Potenzial in den einzelnen Spielern“, sagt Damal zu Zielsetzung für die kommende Saison in der Bezirksliga Oberschwaben.

Personelle Sorgen vor dem Spiel Kirchberg

Das erste Pflichtspiel beim TSV Kirchberg steht schon Morgen am Sonntag an und trifft den FV Biberach in einer Phase, in der noch nicht alle Abläufe gefestigt sind. Damal ordnet den Gegner entsprechend ein. „Kirchberg ist eine eingespielte und sehr starke Bezirksliga Mannschaft, natürlich wird es ein sehr intensives Spiel für meine Mannschaft. Wir sind noch dabei unsere Abläufe zu finden. Leider stehen uns Urlaubs- und verletzungbedingt 12 Spieler nicht zur Verfügung. Dies wollen wir aber nicht als Ausrede verstehen. Wir werden es Kirchberg so schwer wie möglich machen.“

Erste große Station für Damal im Herrenbereich

Auch für Benjamin Damal selbst ist die Station in Biberach ein besonderer Schritt. „Es ist auf jeden Fall eine interessante Aufgabe so eine junge Mannschaft (Altersdurchschnitt 20,9 Jahre ) aufzubauen und zu entwickeln. Nach so vielen Jahren im Jugendleistungsfussball wollte ich natürlich irgendwann auch diesen Schritt machen. Umso schöner das es beim FV Biberach ist, wo ich ja schon sehr lange war. Mit Alexander Berchtold, treffe ich wieder auf einen Weggefährten mit dem ich schon eine erfolgreiche Zeit in Biberach erleben dürfte. Die Zusammenarbeit mit ihm und dem jungen Team macht mir unheimlich viel Spaß und Freude.“



Für den FV Biberach beginnt damit eine Saison, in der Geduld, Entwicklung und Belastbarkeit entscheidend sein werden. Der erste Gradmesser wartet in Kirchberg.



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FV Biberach/Riß

Trainer: Benjamin Damal

Zugänge: Benjamin Damal (vereinslos), Alexander Berchtold (vereinslos), Romeo Tauras (SV Schemmerhofen), Marius Damal (FV Olympia Laupheim), Muhammed Tasdemir (FV Olympia Laupheim), Oumar Mory Touré (FV Olympia Laupheim), Yahaya Dalati (Türkspor Biberach), Anil Demirel (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Saeed Najafi (FV Rot), Kian Jausz (Türkspor Biberach), Baran Yasar (SGM Langenau), Kenan Mrden (SSV Ehingen-Süd), Arian Krasniqi (eigene Jugend), Meraj Azali (eigene Jugend), Daniel Fernandes (FC Blaubeuren), Nazmi Gök (FV Biberach Jugend), Benjamin Damal (FC Inter Laupheim II), Dominik Göbel (FV Olympia Laupheim), Giyath Almohammad (FC Burlafingen)

Abgänge: Elias Schmid (TSV Neu-Ulm), Jan Geis (VfL Ulm/Neu-Ulm), Andreas Wonschick (SV Schemmerhofen), Dario Ivos (unbekannt), Johann Ndjongang (Türkspor Neu-Ulm), Julian Gebhart (SSV Ehingen-Süd), Ajdin Durakovic (FV Ravensburg II), Raphael Geiger (SV Mietingen), Niklas Frik (TSG Ehingen), Adrian Tenea (FC Blaubeuren), Kai Luibrand (TSV Ummendorf), Mbemba Colley (FC Blaubeuren), Jannik Schill (SG Warthausen/Birkenhard)