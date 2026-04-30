Theodoros Politakis (blau, im Vordergrund) muss in Offenbach gelbgesperrt passen. – Foto: Foto Pfeifer

Null aus zehn. Irgendwann muss doch jede Serie einmal reißen und genau mit dieser Hoffnung fahren die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf am Samstag zu den Offenbacher Kickers (Anpfiff, 14 Uhr). Seit dem Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse 2014 gab es zehn Gastspiele auf dem Bieberer Berg und die Astorstädter verloren jedes einzelne davon.

"Es wird Zeit", sagt Maximilian Waack, der seit mittlerweile sechseinhalb Jahren für den FCA im zentralen Mittelfeld ein Dauerläufer ist und daher auch schon die eine oder andere Niederlage in Offenbach miterlebt hat. "Wenn wir alle drei noch ausstehenden Spiele gewinnen, erreichen wir den einstelligen Platz noch", sagt der 30-Jährige weiter und gibt damit direkt die Zielsetzung der Mannschaft aus.

Derzeit steht der FCA auf Rang zwölf, gemessen an der Art und Weise wie die Schön-Schützlinge über den Großteil der Saison aufgetreten sind, müsste es mehr sein. Nach der Vorrunde stand noch ein hervorragender vierter Rang zu Buche. "Es waren maximal fünf schlechte Spiele dabei, die Jungs haben mehr verdient", verweist Frank Fürniß auf die oftmals begeisternden Auftritte.