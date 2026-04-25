Es wird Zeit Verbandsliga +++ Zuzenhausen wartet weiter auf den ersten Heimsieg 2026 +++ Am Samstag kommt der Waldhof-Nachwuchs von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Zuzenhausen (weiß) will am Samstag unbedingt den ersten Heimsieg 2026. – Foto: Siegfried Lörz

Der FC Zuzenhausen würde sich gerne in der Lage des VfB Eppingen befinden. Allzu glücklich ist der Fachwerkstadt deswegen aber niemand derzeit. Die Rückrunde gestaltet sich als äußerst zäh für den VfB, der in jedem Tableau gar einen Abstiegsrang belegen würde, punktgleich mit Zuzenhausen übrigens. Zuzenhausen beginnt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den SV Waldhof Mannheim II und will im vierten Heimspiel des Jahres endlich den ersten Sieg im Häuselgrund feiern.

Zur Ehrenrettung des FC sei geschrieben, dass die drei Heimspiele bislang gegen die Top Drei der Liga ausgetragen wurden. Der Ertrag ist mit einem Zähler bei nur einem geschossenen Tor aber natürlich nicht das, was die Grün-Weißen von sich selbst erwarten. "Es ist ein extremer Ansporn für uns, endlich mal etwas im Häuselgrund zu feiern zu haben", sagt Andreas Bürger. Der FC-Trainer fügt hinzu, "die letzten Spiele waren aber dennoch sehr ordentlich." So auch die 1:3-Niederlage vergangenen Samstag beim GU-Türk. SV Pforzheim. Obwohl es dort gegen den Vierten ging, rechnet Bürger gegen den achtplatzierten SV Waldhof Mannheim II mit einem Kontrahenten, der viel mehr mitspielen möchte. Er sagt: "Pforzheim hat sich sehr tief hinten eingestellt und da erwarte ich Waldhof mehr oder weniger das Gegenteil, das sind alles junge talentierte Kicker, die zocken wollen."

Vielleicht braucht Zuze in der aktuellen genau so einen Gegner. Die eigene Offensive wartet weiter auf den berüchtigten Knotenplatzer. Noch hat der Oberliga-Absteiger die wenigsten Tore aller Verbandsligisten erzielt. Ein Erfolg gegen die kleinen Buwe wäre aus einem weiteren Grund reizvoll, wie Bürger erklärt: "Damit würden wir sie in den Abstiegsstrudel hineinziehen und je mehr Mannschaften darin befinden, desto besser ist das für uns." Der 34-Jährige hat die Tabellenlage genau im Blick, fünf Punkte beträgt das Polster zur Abstiegsrelegation. Ein vorerst ordentlicher Vorsprung, aber sicher darf man sich damit noch lange nicht fühlen. "Wir wissen das, aber das Wort Abstiegskampf ist bei uns noch nicht oft ausgesprochen worden, wir sind darauf bedacht, Ruhe zu bewahren", versichert Bürger, dass innerhalb der Mannschaft der Fokus da ist, ohne dabei in Hektik zu verfallen.