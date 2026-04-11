Es wird Zeit Verbandsliga +++ Zuzenhausen strebt den ersten Heimsieg seit über fünf Monaten an von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Zuzenhausen (weiß) will am Samstag gegen Bruchsal wieder scharf schießen. – Foto: Berthold Gebhard

Beide Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter haben sportlich betrachtet schon deutlich bessere Zeiten erlebt. Für den VfB Eppingen ist nach den ersten sechs Spielen 2026 inklusive der vier Duelle gegen die Top Vier der Liga klar, dass es für eine Position ganz vorne nicht mehr reichen wird. Das soll aber noch lange kein Grund sein, die Saison jetzt auslaufen zu lassen. Vielmehr versprechen der Spielplan und die eigene Qualität eigentlich reichlich Punktgewinne in den nächsten Wochen. Den Anfang macht das Heimspiel am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim II. Anpfiff in der HWH-Arena ist um 15.30 Uhr. Zeitgleich bekommt es der FC Zuzenhausen mit dem 1.FC Bruchsal zu tun. Die Saisonverläufe des VfB und FC wirken unterschiedlich, doch de facto trennen beide nur vier Punkte voneinander. Zuze hat vor Wochenfrist einen ungemein wichtigen Dreier bei der TSG Weinheim eingefahren und sich wieder etwas Luft auf die gefährdete Zone verschafft. Gegen die drittplatzierten Bruchsaler können die Grün-Weißen diese Zähler vergolden und sich vermutlich entscheidend von unten absetzen.

Erleichterung und Freude waren da, aber nicht übermäßig groß am vergangenen Wochenende. "Die Jungs hätten sich schon noch ein bisschen mehr freuen können", schmunzelt Andreas Bürger. Der Zuze-Coach weiß aber auch, "dass diese Saison nicht dem Anspruch allen von uns gerecht werden kann." Immerhin ist das 3:1 in Weinheim als klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Die immer noch schwächste Offensive der Liga hat sich mit drei Auswärtstoren eindrucksvoll zurückgemeldet und gleichzeitig einen Big Point eingefahren. Der Vorsprung auf Weinheim beträgt nun sieben Zähler und das ist ein vorerst beruhigendes Polster, wenn man bedenkt, dass es bei einer Niederlage nur noch ein Punkt auf die Zweiburgenstädter, die nun den Relegationsrang gegen den Abstieg belegen, gewesen wäre.