Es wird Zeit Verbandsliga +++ Zuzenhausen muss die Abstiegsränge im Blick haben +++ Am Samstag bei der SG Heidelberg-Kirchheim von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

In der Vorrunde gelang dem FC (weiß) gegen die SG Heidelberg-Kirchheim der erste Saisonsieg. – Foto: Berthold Gebhard

. Damit konnte man wirklich nicht rechnen. Jeweils drei Ligaspiele haben der FC Zuzenhausen und der VfB Eppingen seit dem Jahreswechsel absolviert, einen Sieg durfte noch keiner der beiden Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter feiern. Während der VfB ausschließlich Niederlagen kassierte, hat Zuze immerhin ein Remis geholt. Gemessen an den Ansprüchen beider Klubs ist das natürlich viel zu wenig. Für den FC steht am Samstag ein Duell mit einem guten Omen an, es geht zur SG Heidelberg-Kirchheim, gegen die zum gleichen Zeitpunkt der Vorrunde ein erlösender 2:0-Sieg gelang. Nun steigt das Rückspiel im Heidelberger Süden und die Hoffnung auf eine Wiederholung des Vorrundencoups ist groß. Bei den Eppingern ist die Chancenverwertung das, was schleunigst besser werden muss. Mit den Leistungen ist Trainer David Pfeiffer nicht per se unzufrieden, nun geht es darum zu punkten, egal wie. Gelingen soll das am Samstag bei der TSG Weinheim. Anpfiff im Sepp-Herberger-Stadion ist um 15 Uhr.

Nach einer kurzen Analyse zum Mühlhausen-Spiel ging es auf dem Trainingsplatz zur Sache. "Wir haben gleich mit der Vorbereitung auf Kirchheim begonnen", berichtet Andreas Bürger. Der Zuzenhausen-Trainer will die positiven Aspekte aus dem vergangenen Samstag mitnehmen und dann in Kirchheim wie in der Vorrunde mit einem Sieg den berüchtigten Bock umstoßen. "Wir haben sehr gute Erinnerungen an Kirchheim, als wir zuhause völlig verdient und souverän mit 2:0 gewonnen haben", sagt Bürger über den ersten Dreier der Saison am fünften Spieltag Anfang September. Der 34-Jährige ist sein rund einer Woche aufgerückt innerhalb des Trainerteams, was zeigt, wie gut er sich in mittlerweile einem dreiviertel Jahr im Häuselgrundweg eingelebt hat. Trotz seiner erst 34 Jahre verfügt er über reichlich Trainererfahrung, die meiste Zeit fungierte er bei der Sport-Union Neckarsulm in verschiedenen Jugendteam und der zweiten Mannschaft als Trainer. "Neckarsulm kann ich als meine sportliche Heimat bezeichnen", erläutert der B-Lizenz-Inhaber. Nach Zuze kam er über den persönlichen Kontakt Niklas Kissel, dessen Engagement beim FC bekanntlich zum Vorrundenabschluss endete.