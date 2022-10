Es wird Zeit Regionalliga Südwest +++ Walldorf nimmt den achten Anlauf, um in Offenbach zu punkten

Die Offenbach Kickers sind weit weg von ihrer erhofften Form. Nur eines der vergangenen vier Spiele konnte der Aufstiegsaspirant für sich entscheiden und es kam bereits zu einem Trainerwechsel. Es wäre also mal an der Zeit für einen Coup des FC-Astoria Walldorf bei den Kickers am Freitag (Anpfiff, 19 Uhr). Die bisherigen sieben Regionalliga-Auswärtsspiele auf dem Bieberer Berg hat der FCA allesamt verloren. "Irgendwann muss jede Serie einmal reisen und wir fahren positiv gestimmt dorthin, um etwas mitzunehmen", sagt Matthias Born.