– Foto: SGM Dettingen/Glems

Die SGM Dettingen/Glems hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Alb und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga gesichert. Trainer Tiberiu Vanca zieht eine durchweg positive Bilanz. Er hebt den ausgeprägten Teamgeist sowie die Qualität seines Kaders hervor und blickt bereits auf die sportlichen Herausforderungen der kommenden Spielzeit.

Der vorzeitige Erfolg hat im Lager des neuen Meisters eine Welle der Erleichterung und Freude ausgelöst. Für die Mannschaft ist der Titel der Lohn für die harte Arbeit und die Entbehrungen der vergangenen Monate. Die Festivitäten sollen nach dem Willen der Beteiligten auch noch eine ganze Weile andauern, bevor der Fokus wieder auf das Sportliche gerichtet wird. „Vielen Dank, das Team hat es verdient. Ja! Es wird weiterhin gefeiert bis Ende Juni/Anfang Juli und danach beginnt die Vorbereitung für die kommende Saison“, betont Trainer Tiberiu Vanca gegenüber FuPa.

Ein Blick auf die Zahlen untermauert die Dominanz des Tabellenführers, da vor dem großen Saisonfinale nur noch ein Spieltag aussteht. Die SGM Dettingen/Glems führt die Tabelle mit 66 Punkten an. Aus den bisherigen 29 absolvierten Begegnungen holte das Team 21 Siege, drei Unentschieden und musste lediglich fünf Niederlagen hinnehmen, während das Torverhältnis bei 67:37 Toren steht.

Der direkte Verfolger, die zweite Mannschaft des VfL Pfullingen, belegt mit 61 Punkten den zweiten Platz. Die Bilanz des Konkurrenten weist nach 29 Spielen 18 Siege, sieben Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 86:50 auf. Damit beträgt der Rückstand vor dem letzten Spiel uneinholbare fünf Punkte.

Fokus auf die sportliche Weiterentwicklung als Maxime

Dass die Spielzeit letztlich mit der Meisterschaft und dem Aufstieg gekrönt werden würde, war zu Beginn der Runde keineswegs als starre Vorgabe formuliert worden. Der Trainer wählte einen bewussten und bodenständigen Ansatz für die Arbeit mit der Mannschaft, bei dem der Leistungsgedanke ohne übermäßigen Druck im Vordergrund stand. Auf die Frage nach den Erwartungen vor der Saison und einem möglichen Titelgewinn erklärt Tiberiu Vanca kurz und sachlich das ursprüngliche Vorhaben: „Unser Saisonziel lautete: sportlich sich weiterzuentwickeln.“

Disziplin und ein starkes Miteinander auf dem Platz

Der entscheidende Faktor für den Triumph lag in der konstanten Fokussierung des gesamten Teams auf die tägliche Arbeit sowie die Aufgaben in der Liga. Die Mannschaft verlor ihr Ziel über die gesamte Spieldauer hinweg nie aus den Augen und überzeugte durch ein hohes Maß an Engagement. Der Trainer bringt das Erfolgsrezept für die Meisterschaft prägnant auf den Punkt: „Teamgeist und Fokus auf Training und Spieltage.“

Eine ausgewogene Mischung und klare Prioritäten im Kader

Die Struktur innerhalb des Kaders erwies sich als ein wesentlicher Pluspunkt im Laufe der Saison, da der Trainerstab auf ein tiefes und gut ausbalanciertes Aufgebot zurückgreifen konnte. Unterschiedliche Spielergenerationen ergänzten sich ideal. „Die Kadergröße und Kadermischung mit jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen besten Spielern sind optimal. Fußballspezifisch hat die Mannschaft alle Fähigkeiten, um das Maximale zu erreichen“, analysiert Tiberiu Vanca. Dabei stehen zwischenmenschliche Werte ganz oben an: „Zusammenhalt, Wertschätzung und Teamgeist haben bei uns die oberste Priorität.“

Drei Tage Mallorca als Belohnung für den Erfolg

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Aufsteiger bald die verdiente Erholung an. Die vereinsinternen Vorbereitungen für die gemeinsame Reise sind bereits abgeschlossen, sodass die Mannschaft die vergangenen Monate gebührend Revue passieren lassen kann. „Unser Orga-Team hat bereits die Abschlussfahrt geplant! Drei Tage Mallorca…“, blickt der Trainer voller Vorfreude auf den anstehenden Ausflug.

Annahme des Aufstiegsrechts für die Landesliga

Am Schritt in die Landesliga gibt es innerhalb des Vereins keinerlei Zweifel. Die Mannschaft möchte sich der neuen sportlichen Herausforderung stellen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen, um sich auf einem neuen Niveau zu beweisen. Auf die Frage, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, antwortet Tiberiu Vanca entschlossen: „Ja. Wir wollen uns weiterentwickeln und die Landesliga halten.“