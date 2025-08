"Es wird viel gelacht bei uns"

Sehr gemischt. Leider schwankten die Leistungen der 1. Mannschaft extrem. Von hervorragenden Spielen bis hin zu sehr dürftigen Auftritten war wirklich alles dabei. Wobei wir uns eingestehen müssen, dass wir in vielen Spielen oft die schwächere Mannschaft waren – auch wenn wir das Spiel am Ende gewinnen konnten.

Das war auch zu Saisonbeginn so, als wir Ende September Tabellenführer waren. Hier profitierten wir von einer sehr guten Chancenverwertung, was über die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, noch etwas hinwegtäuschte. Im Laufe der Saison und vor allem zum Ende der Rückrunde nutzten wir unsere Chancen weniger gut, bekamen unsere defensiven Probleme nicht in den Griff und hatten zudem ein extremes Verletzungspech. Platz 6 am Ende war das Maximum, das wir erreichen konnten, und spiegelt ganz gut das Leistungsvermögen der Mannschaft wider – in der aber viel Potenzial steckt!

Unsere 2. Mannschaft konnte am Ende zwar den Klassenerhalt in der B-Klasse feiern, mit nur 18 Punkten kann man aber natürlich nicht zufrieden sein. Was aber hier viel schlimmer ist, als die magere Punktausbeute, war die Trainingsbeteiligung. Zu oft war nur eine Handvoll Spieler im Training und die Verantwortlichen mussten sich sehr bemühen, damit überhaupt eine Mannschaft sonntags auf dem Patz steht.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

In der neuen Saison wollen wir das vorhandene Potenzial der 1. Mannschaft konstanter auf den Platz bringen und dabei näher an die Spitzengruppe heranrücken. Für die 2. Mannschaft lautet erneut das Ziel: Klassenerhalt.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

In der B1 werden die 1. Mannschaften den Titel unter sich aus machen. Favorit ist für mich der FV Linkenheim. Sie sind erst knapp in der Relegation gescheitert und haben sich – so wie ich das aus der Ferne beurteilen kann – gut verstärkt. In der A1 erwarte ich den FC Spöck ganz oben – wer so viel investiert ist ja fast schon gezwungen aufzusteigen ;) Stärkster Konkurrent dürfte der Karlsruher SV sein.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ich glaube nicht, dass der Amateurfußball attraktiver wird. Im Gegensatz zur Bundesliga oder zum Profifußball allgemein bleibt er es aber! Die FIFA Klub WM hat mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Im Gegensatz dazu habe ich möglichst viele Relegationsspiele im Karlsruher Kreis mitgenommen und genieße dabei die blöden Sprüche, Bratwurst und Bier. Ich habe das Gefühl, vielen Amateursportlern geht es da sehr ähnlich.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die U21 bei der EM zu verfolgen hat großen Spaß gemacht und war wie schon die EM 2024 ein Lichtblick für den deutschen Fußball. Bis zur absoluten Weltspitze fehlt uns meiner Meinung nach noch ein Stück.