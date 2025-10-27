„Es wird spannend“ – Planegger Vorsprung schrumpft nach Niederlage gegen „klar besseres“ Waldeck

Die Verfolgergruppe in der Bezirksliga Süd ist zum Ende der Hinrunde enger zusammengerückt. Vier Punkte trennen Platz drei von Platz sieben. Und die Verfolger rücken näher heran an Platz zwei, auf dem jetzt der SV Planegg-Krailling steht. Fünf Punkte trennen den SVP von Dritten Gilching, der nach schwachem Start seit Wochen einen Lauf hat, und dem Vierten Waldeck-Obermenzing, der am Sonntag die Planegger Serie von zuvor zwölf Spielen ohne Niederlage beendete.

Nach der zweiten Planegger Saisonniederlage ist der SC Olching, bis dahin punktgleich mit dem SVP, Hinrundenmeister. „Und sie stehen zu Recht da oben, weil sie die konstanteste Leistung gebracht haben“, sagte Planeggs Trainer Pero Vidak am Sonntag. Und zu Recht, so Vidak weiter, habe auch Waldeck-Obermenzing gegen seine Mannschaft gewonnen, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit.

Der SVP lag schon nach fünf Minuten zurück, nachdem Torwart Simon Oppolzer einen harmlos wirkenden Schuss von Franz Huppert nicht festhalten konnte. Doch spielerisch war der SVP zunächst besser und erarbeitete sich den Ausgleich durch Valentino Gavric in der 24. Minute. Planegg hielt den Druck hoch, doch die Gastgeber erwiesen sich als konterstarke Mannschaft und gingen in der 35. Minute nach einem Gegenstoß über wenige Stationen durch Florian Graf erneut in Führung. Der SVP erzwang noch vor der Pause das 2:2, ein Eigentor von Erion Rexhepi nach einem Planegger Einwurf.

Waldeck dominiert zweite Halbzeit – Giudice gibt Planegg den Rest

Ob es daran gelegen hatte, dass seine Spieler sich in der Pause mehr mit ein paar für sie nicht nachvollziehbaren Schiedsrichterentscheidungen als mit dem eigenen Spiel beschäftigten, oder einfach an der klar erkennbaren Leistungssteigerung der Gastgeber, konnte Vidak hinterher nicht sagen. Jedenfalls musste er feststellen: „Waldeck war dann klar besser, hat mit wenigen Kontakten nach vorne gespielt. Wir kamen nicht mehr zu zwingenden Chancen.“ Und so war das 3:2 für die Gastgeber durch Fabian Giudice (76.) der spielentscheidende Treffer.

Dass der SVP die Hinrunde als Zweiter beende, ändere nichts an den Zielen, sagt Vidak. „Wir wollen um den Aufstieg mitspielen, ein paar andere aber auch. Es wird spannend.“