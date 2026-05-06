"Es wird sich zeigen, ob wir reif genug sind" - Bovender SV vs Sülbeck

Vor dem kommenden Spiel warnt Yannick Broscheit, Trainer des Bovender SV, davor, den Gegner, trotz der Tabellensituation, auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, sie haben nichts zu verlieren“, betonte der Coach im Vorfeld der Partie. Sülbeck steht aktuell mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz. Die Hausherren stehen auf Platz sechs und wollen noch in die Top-Fünf.

Entscheidend werde vor allem die Herangehensweise seiner Mannschaft sein. „Wir brauchen hohes Balltempo und eine Gier nach Toren und Erfolg“, erklärte Broscheit. Gleichzeitig sieht er das Spiel auch als Charaktertest für sein Team: „Es wird sich zeigen, ob wir reif genug sind, um das Spiel zu gewinnen.“ Im Hinspiel klappte dies gut. Damals gewann der Bovender SV mit 5:0.

Broscheit ist überzeugt, dass seine Team die nötige Klasse hat. „Die Qualität, jeden Gegner zu schlagen, hat meine Mannschaft, wenn die Einstellung stimmt“, stellte Broscheit klar.

Anpfiff ist dann am heutigen Mittwoch um 19.00 Uhr.