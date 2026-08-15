„Es wird sehr kampfbetont sein“: Hehlingen empfängt Fallersleben II

– Foto: Lea Bindewald

TSV Hehlingen empfängt am Sonntag den VfB Fallersleben II zum zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1. Die Gastgeber haben mit dem 2:1 beim VfL Knesebeck 1909 bereits drei Punkte gesammelt, während Fallersleben II noch auf seinen ersten Ligaeinsatz wartet.

Trainer Marcel Csehan sah dabei nicht nur das Ergebnis als gelungen an. „Im ersten Spiel haben wir vor allem in den schwierigen Phasen Moral bewiesen und auch spielerisch überzeugt“, sagt Csehan. Genau daran soll seine Mannschaft nun anknüpfen.

Fallersleben II bringt eine sehr junge Mannschaft nach Hehlingen. Csehan erwartet deshalb einen „sehr jungen und sicherlich mutigen“ Gegner, der „entsprechend hochmotiviert sein wird. Wir wissen, dass wir sie nicht unterschätzen dürfen.“ Gleichzeitig hat der Hehlingen Trainer eine klare Vorstellung davon, wie seine Mannschaft auftreten soll: „Wir wollen in unserem Heimspiel von Beginn an zeigen, wer hier den Ton angibt, und mit voller Überzeugung die nächsten drei Punkte holen.“

„Nach dem erfolgreichen Auftakt wollen wir natürlich direkt nachlegen“, erklärt der Trainer. Im ersten Heimspiel der Saison soll Hehlingen seine Leistung erneut auf den Platz bringen und die nächsten drei Punkte holen. Dabei richtet sich der Blick auch auf den Gegner, der erstmals in dieser Saison um Ligapunkte spielt.

Was den Kader für das Spiel anbelangt muss der Coach etwas tüfteln. „Personell fehlen uns noch einige Spieler“, sagt Csehan. Die Breite des Kaders soll diese Ausfälle jedoch auffangen. „Wir sind inzwischen breit genug aufgestellt, um das Ganze auch gut auffangen zu können“, erklärt der Trainer.

Für VfB Fallersleben II beginnt dagegen erst jetzt die Punktspielrunde. Trainer Cedric Wienhold spricht von großer Vorfreude: „Endlich geht es wieder los, die Vorfreude steigt.“ Die Vorbereitung verlief aber nicht ganz nach Plan. „Wir hatten eher so eine suboptimale Vorbereitung, viele waren lange im Urlaub“, sagt Wienhold. Gerade bei einer jungen Mannschaft sei dies ein Problem.

Trotz dieser Schwierigkeiten sieht Wienhold sein Team vorbereitet. „Wir hatten jetzt knapp sechs bis sieben Wochen Vorbereitung“, sagt der Trainer. Das Ziel für den Auftakt ist eindeutig: „Wir wollen gut in die Liga starten, im Idealfall mit drei Punkten.“

Doch nach dem Umbruch im Sommer ist noch nicht alles so eingespielt. „Wir müssen uns aber natürlich auch noch einen gewissen Grad finden, gerade weil wir so viele neue, junge Spieler dazugewonnen haben“, erklärt Wienhold. Für die Neuzugänge sei dies auch ein Lernprozess in der Liga.

Die Entwicklung der Mannschaft soll dabei vor allem über ihre Einstellung führen. „Hehlingen wird, denke ich mal, wie die letzten Jahre auch, viel über den Charakter der Mannschaft kommen, viel über die Mentalität“, sagt Wienhold. Entsprechend erwartet er eine Partie, in der der Einsatz eine zentrale Rolle spielen wird. „Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Spiel sehr kampfbetont sein wird.“

Auch der Spielort ist für Wienhold ein Faktor. „Gerade in Hehlingen ist es immer ein bisschen ungemütlich“, sagt der Trainer. Seine Mannschaft soll sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen. „Nichtsdestotrotz wollen wir da auf Sieg spielen. Wir werden selbstbewusst auftreten.“

Die letzten Eindrücke vor dem Ligastart sammelte Fallersleben II unter der Woche bei der Sportwoche in Danndorf. Der Auftritt am Dienstag sei noch nicht gut gewesen, dafür habe sich die Mannschaft am folgenden Tag deutlich besser präsentiert. Diese Entwicklung stimmt Wienhold zuversichtlich.

Wienhold sieht sein Team für das Spiel am Sonntag gerüstet. „Ich würde sagen, wir sind definitiv bereit für Hehlingen“, sagt der Trainer. Am Sonntag um 15 Uhr folgt die erste Gelegenheit, diesen Anspruch in der Liga zu bestätigen.