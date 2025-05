Es wird nicht langweilig in Eppingen

Beim VfB Eppingen werden weiter Eindrücke für die kommende Runde gesammelt. Im spannungsarmen Endspurt, der maximal den Kampf um Rang sechs bereithält, empfangen die Fachwerkstädter am Samstag den FV Fortuna Heddesheim. Anpfiff in der HWH-Arena ist um 15.30 Uhr.

Eigentlich gehören die Heddesheimer aufgrund ihrer Kaderzusammenstellung mit zum Besten, was die Verbandsliga zu bieten hat. Davon ist in der Rückrunde jedoch nichts zu sehen. Es läuft überhaupt nichts zusammen bei der Gölz/Genc-Truppe, es reiht sich Niederlage an Niederlage. Aber, und davon ist schwer auszugehen, der FV wird sich spätestens wieder in der kommenden Saison fangen und ein Kandidat für eine Spitzenplatzierung sein. Die Vergangenheit hat schließlich gezeigt, dass die Vereinsverantwortlichen ehrgeizige Ziele verfolgen.

Nun interessiert aber nur das Duell Eppingen gegen Heddesheim und in selbiges geht der VfB zwangsläufig als Favorit. "Manchmal ist es eben und nichts will klappen", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB ist dennoch überzeugt davon, "dass wir ein richtig gutes Fußballspiel in Heddesheim erleben werden." Neben dem sechsten Rang ist die 50-Punkte-Marke in greifbarer Nähe für die Eppinger.