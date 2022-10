Es wird nicht einfacher Landesliga Rhein-Neckar +++ Treschklingen und Kürnbach versuchen weiter Fuß zu fassen

Unterkriegen lassen sie sich nicht. Der Saisonverlauf nimmt bislang leider die erwartete Richtung, wobei der SV Treschklingen mit vier Zählern ein Stückchen besser dasteht als der punktlose TSV Kürnbach. Nach einem Viertel der Runde sind die beiden Sinsheimer Klubs die heißesten Anwärter auf den Abstieg, zum rettenden Ufer fehlen vier (SVT), beziehungsweise acht Punkte (TSV). Diesen Sonntag sind beide mal wieder Außenseiter, wobei Treschklingen auf den Heimvorteil hoffen darf. Um 15 Uhr empfangen die Gelb-Schwarzen die SG Heidelberg-Kirchheim, die mit zum Besten gehört, was die Landesliga zu bieten hat. Kürnbach steht dagegen die weiteste Auswärtsfahrt bevor. Knapp 80 Kilometer einfach beträgt die Wegstrecke zum TSV Amicitia Viernheim, dem Mitaufsteiger aus dem Mannheimer Kreis. Diese Partie beginnt ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr.

SV Treschklingen

Das 0:4 in Bammental ist abgehakt. "Da war nicht mehr drin, wobei es vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist", sagt Ali Susan zum Auswärtsspiel beim FCB. Einfacher wird es am Sonntag nicht, der Treschklinger Trainer muss ein wenig Schmunzeln: "Das ist der nächste große Brocken. Von der Sorte gibt es sehr viele in der Landesliga." Die SG Heidelberg-Kirchheim, derzeit Vierter punktgleich mit dem Zweiten (FC Türkspor Mannheim) und zwei Zähler hinter Spitzenreiter Eppelheim, macht sich auf den Weg nach Treschklingen.

Susan sieht sich mittlerweile in seiner Einschätzung, "der Sprung in die Landesliga ist mindestens anderthalb Ligen höher", bestätigt. Dennoch ist er weit davon entfernt die Flinte ins Korn zu werfen und gibt die Hoffnung nicht, "vielleicht mal wieder eine Überraschung zu schaffen." Vier Punkte mehr könnten es laut ihm sein. Am meisten trauert er den unglücklichen Spielverläufen gegen Ketsch (0:2) und in Horrenberg (2:3) hinterher.

Im Vergleich zum Gastspiel in Bammental sieht es bei Pascal Martin und Kapitän Andrei Porfireanu sehr gut aus. Beide würden der Mannschaft enorm viel Stabilität verleihen, sofern sie auflaufen können. Ebenfalls auf dem Weg der Besserung befindet sich Okan Kandil, der bald schon wieder ein Kandidat für die Startelf sein soll. "Okan ist normalerweise ein Leistungsträger, deshalb hoffe ich, dass er bald wieder über 90 Minuten einsatzfähig ist", sagt sein Trainer.

TSV Kürnbach