 2026-03-13T07:45:35.464Z

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„Es wird kein einfaches Spiel“: Lupo II warnt vor Gifhorn

Tabellenvierter reist zur SV Gifhorn

von NB · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lupo Martini

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BZL Braunschw. St. 1
Lupo Martini Wolfsburg II
SV Gifhorn

SV Gifhorn empfängt am 21. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 Lupo Martini Wolfsburg II. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, warnen jedoch eindringlich vor der Heimstärke der Gifhorner, auch mit Blick auf das spektakuläre Hinspiel.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg II
15:00

Junior Laubach macht unmissverständlich deutlich, was sein Team erwartet: „Es wird kein einfaches Spiel sein.“ Zwar gewann seine Mannschaft das Hinspiel mit 5:3, doch die Erinnerung daran ist keine beruhigende. „Wir haben das Hinspiel 5:3 gewonnen, aber meine Jungs wissen, wir hätten das genauso verlieren können.“

Tatsächlich war das erste Duell ein offener Schlagabtausch: Nach früher Führung durch Algin (8.) drehte Lupo II die Partie durch Kaabi (29.), Pizzone (33.) und Baouche (45.). Auch nach dem zwischenzeitlichen 4:1 durch Kaabi (52.) blieb Gifhorn dran, Kutz traf doppelt (53., 78.). Winkelmann setzte mit dem 5:2 (72.) den entscheidenden Stich.

Für Junior Laubach ergibt sich daraus eine klare Forderung an seine Mannschaft: „Daher ist es wichtig, konzentriert, bereit mehr zu laufen als der Gegner und einfach erwachsenen Fußball spielen.“ Und er präzisiert: „Das heißt, einfach spielen und jeden Zweikampf gewinnen zu wollen.“

Die Tabelle spricht zwar für die Gäste, doch auch das relativiert der Trainer: „Tabellarisch stehen wir besser da als SV Gifhorn, aber ich bin mir sicher, das wird ein enges Spiel sein.“