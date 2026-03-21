„Es wird kein einfaches Spiel“: Lupo II warnt vor Gifhorn

– Foto: Lupo Martini

SV Gifhorn empfängt am 21. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 Lupo Martini Wolfsburg II. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, warnen jedoch eindringlich vor der Heimstärke der Gifhorner, auch mit Blick auf das spektakuläre Hinspiel.

Junior Laubach macht unmissverständlich deutlich, was sein Team erwartet: „Es wird kein einfaches Spiel sein.“ Zwar gewann seine Mannschaft das Hinspiel mit 5:3, doch die Erinnerung daran ist keine beruhigende. „Wir haben das Hinspiel 5:3 gewonnen, aber meine Jungs wissen, wir hätten das genauso verlieren können.“

Tatsächlich war das erste Duell ein offener Schlagabtausch: Nach früher Führung durch Algin (8.) drehte Lupo II die Partie durch Kaabi (29.), Pizzone (33.) und Baouche (45.). Auch nach dem zwischenzeitlichen 4:1 durch Kaabi (52.) blieb Gifhorn dran, Kutz traf doppelt (53., 78.). Winkelmann setzte mit dem 5:2 (72.) den entscheidenden Stich.

Für Junior Laubach ergibt sich daraus eine klare Forderung an seine Mannschaft: „Daher ist es wichtig, konzentriert, bereit mehr zu laufen als der Gegner und einfach erwachsenen Fußball spielen.“ Und er präzisiert: „Das heißt, einfach spielen und jeden Zweikampf gewinnen zu wollen.“

Die Tabelle spricht zwar für die Gäste, doch auch das relativiert der Trainer: „Tabellarisch stehen wir besser da als SV Gifhorn, aber ich bin mir sicher, das wird ein enges Spiel sein.“