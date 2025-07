"Es wird immer besser": Erlbach startet in die Saison

Es ist fast schon Tradition in Erlbach, die Leistungen in den Vorbereitungsspielen sind oftmals bemerkenswert schwach. Sorge bereitet dies den Verantwortlichen im Holzlandverein aber selten, die Trainingsleistungen stimmen nämlich und zum Saisonstart ist das Team von Trainer Lukas Lechner meistens auf den Punkt bereit.

So scheint es auch diese Saison zu sein, nach Niederlagen gegen Dingolfing und Eggenfelden gab es zuletzt ein 2:2 mit anschließendem Sieg im Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent SV Kirchanschörung und ein überzeugendes 3:1 gegen den SV Schalding-Heining. "Wir mussten 11 Neuzugänge integrieren und das hat auch gut geklappt", so das Fazit von Ralf Peiß, einem der Haupverantwortlichen beim SVE. "Es wird immer besser, es wird immer kompakter, die Mannschaft wächst gut zusammen. Wenn der Spirit der letzten Saison wiederkommt, können wir eine sehr gute Rolle in der Bayernliga spielen“ gibt Peiß einen Ausblick.

Gegen den SV Schalding-Heining fehlten mit Maxi Sammereier, Sebastian Hager und David Vogl zudem noch drei Spieler, denen Peiß eine wesentliche Rolle zutraut in kommenden Spielzeit. Vor allem in der Breite wurde der Kader deutlich verstärkt, das Trainerteam hat deutlich mehr Alternativen durch die Neuzugänge. Doch auch Spieler wie Michael Winter oder Pascal Dirnaichner, in der Vorsaison oftmals Einwechselspieler, zeigen sich im zweiten Jahr sehr präsent und drängen in die Stammelf. Wichtig ist zudem auch, dass Lenny Thiel seine Schulterverletzung überwunden hat und wieder spielen kann.

Entscheidung um die Nummer 1 im Tor steht an

Spannend wird die Entscheidung um den Stammplatz im Tor. Bisher erhielten die beiden Neuzugänge Lorenz Becherer und Enrique Bösl jeweils eine Halbzeit Spielzeit und sammelten jede Menge Argumente für sich. Noch gedulden muss sich der dritte neue Keeper Jonas Eschler, der noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert. Aufschluss darüber, wer in der kommenden Saison den Kasten in Erlbach hüten wird, könnte das kommende Spiel geben. Am Donnerstagabend trifft man im Pokal auf den 1. FC Bad Kötzting. „Ein interessanter Gegner, der für uns aber völlig unbekannt ist. In Bad Kötzting haben wir überhaupt noch nicht gespielt“, so Erlbachs Teamchef Hans Grabmeier. „Da kommt ein stabiler Landesligist auf uns zu, wir wollen die Runde auf jeden Fall überstehen“.

Türkgücü München als großer Unbekannter

Weiter geht es dann am Montag, den 21. Juli um 18:30 Uhr, wenn auch die Punktspielsaison beginnt. Man tritt gleich beim Regionalligaabsteiger Türkgücü München an, der sich unter dem neuen Trainer Slaven Skelezic komplett rundereneuert präsentiert. Für den SVE, wo enorm viel Wert auf die Gegneranalyse gelegt wird, eine schwierige Situation - das "neue" Türkgücü München dürfte aktuell mindestens so unbekannt sein wie der 1. FC Bad Kötzting.