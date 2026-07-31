"Es wird eine schwierigere Saison für uns" FuPa-Sommercheck WSV Wendschott von NB · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Noch etwa eine Woche bis zum Ligastart in den Bezirksligen Braunschweigs. Noch einmal Zeit für die Vereine ein kleines Fazit zur letzten Saison zu ziehen und auf die kommende Saison zu blicken mit dem FuPa-Sommercheck. Giuseppe Millemaci, Trainer vom WSV Wendschott hat ein paar Fragen beantwortet.

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Millemaci: Die Saison war zweigeteilt die Hinrunde war nicht so gut und die Rückrunde war sehr stark. Da haben wir gezeigt, was in uns steckt und was für ein Potenzial der Kader hat. am Ende haben wir uns den Nicht-Abstieg verdient.



2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights? Millemaci: Wir haben Anfang Juli angefangen mit der Vorbereitung mussten diese aber dann für eine Woche unterbrechen, da bei uns viele im Urlaub sind. Die letzte Woche konnten wir leider nur mit wenig Spielern trainieren, da viele im Urlaub sind. Die Vorbereitung muss man ehrlich sagen ist eine Katastrophe. Wir konnten kein Testspiel absolvieren, weil wir nur 7-9 Spieler hatten. Man sollte mal über den Start der Bezirksliga generell sprechen. Ich würde mir wünschen später anzufangen und dafür 2-3 englische Woche mehr einzubauen.