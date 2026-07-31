Noch etwa eine Woche bis zum Ligastart in den Bezirksligen Braunschweigs. Noch einmal Zeit für die Vereine ein kleines Fazit zur letzten Saison zu ziehen und auf die kommende Saison zu blicken mit dem FuPa-Sommercheck. Giuseppe Millemaci, Trainer vom WSV Wendschott hat ein paar Fragen beantwortet.
1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Millemaci: Die Saison war zweigeteilt die Hinrunde war nicht so gut und die Rückrunde war sehr stark. Da haben wir gezeigt, was in uns steckt und was für ein Potenzial der Kader hat. am Ende haben wir uns den Nicht-Abstieg verdient.
2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights?
Millemaci: Wir haben Anfang Juli angefangen mit der Vorbereitung mussten diese aber dann für eine Woche unterbrechen, da bei uns viele im Urlaub sind. Die letzte Woche konnten wir leider nur mit wenig Spielern trainieren, da viele im Urlaub sind. Die Vorbereitung muss man ehrlich sagen ist eine Katastrophe. Wir konnten kein Testspiel absolvieren, weil wir nur 7-9 Spieler hatten. Man sollte mal über den Start der Bezirksliga generell sprechen. Ich würde mir wünschen später anzufangen und dafür 2-3 englische Woche mehr einzubauen.
3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?
Millemaci: Wir haben einige Leistungsträger verloren und haben uns mit jungen Spielern ohne Bezirksliga Erfahrung verstärkt. Da gilt es nun, sie zu entwickeln und sie zu Bezirksliga Spielern zu machen.
4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?
Millemaci: Für den Aufstieg wird es nicht ganz reichen. Unsere Zielsetzung ist ganz klar, der nicht Abstieg. Wir wollen so schnell wie möglich versuchen, überm Strich zu landen und diesen dann bis Ende der Saison auch zu halten. Es wird eine schwierigere Saison für uns.
5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?
Millemaci: Eigentlich freuen wir uns auf die ganze Saison. Mit Ausnahme von 3-4 Mannschaften ist die Bezirksliga ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen. Gerade auf die ganzen Wolfsburger Derbys freue ich mich am meisten.
Für mehr Updates zum WSV Wendschott ist hier ihr Instagram: https://www.instagram.com/wsvwendschott/