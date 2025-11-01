„Es wird eine ganz knappe Kiste“ – Wendschott empfängt Schwülper

Nach dem jüngsten Erfolg gegen den SV Gifhorn hat Wendschott wieder Hoffnung geschöpft. Trainer Giuseppe Millemaci fordert nun, die positive Stimmung mitzunehmen:

„Das Spiel gegen Schwülper ist natürlich sehr wichtig für uns. Gerade nach dem Sieg gegen Gifhorn wollen wir dort anknüpfen und uns endlich mal mit einem Heimsieg belohnen.“

Die Gelegenheit dazu ist günstig: Mit einem Erfolg könnte der WSV punktgleich zum direkten Konkurrenten aufschließen. Doch Millemaci warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.

„Wir können auf Punktgleichheit bei einem Sieg kommen, aber Schwülper wird alles daran setzen, dass sie uns fernbleiben. Für beide ist das ein Sechs-Punkte-Spiel.“

Beide Teams kämpfen mit ähnlichen Problemen – fehlende Konstanz, knappe Niederlagen und eine teils schwache Chancenverwertung. Entsprechend erwartet der WSV-Coach ein enges Match:

„Ich denke, es wird eine ganz knappe Kiste werden. Das wird kein Spiel, in dem jemand mit drei, vier Toren gewinnt. Es kommt auf Kleinigkeiten an und am Ende wird die Mannschaft siegen, die es mehr möchte und weniger Fehler macht.“

Wendschott will dabei vor eigenem Publikum von Beginn an aktiv auftreten. „Wir wollen gleich dominant auftreten, es ist ein Heimspiel, wir wollen unseren Fans endlich wieder etwas Gutes tun.“

Der FC Schwülper hingegen reist mit dem Druck an, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu verteidigen. Für beide Teams gilt: Ein Sieg könnte die Stimmung drehen, eine Niederlage hingegen würde den Druck erheblich erhöhen.