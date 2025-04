„Es wird ein Zweikampf zwischen Warnau und uns"

"Im Endeffekt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden", sagte Maik Aumann am Donnerstagabend auf der Pressekonferenz. Durch einen 5:0-Erfolg über den MSV Börde behielt der von ihm gecoachte FSV Saxonia Tangermünde nicht nur drei Punkte daheim, sondern eroberte auch die Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord zurück. Und doch: Einen Kritikpunkt hatte Aumann.

"Die Chancenverwertung ist das, was mich ein bisschen ärgert", erklärte der 38-Jährige. Nach 4:0-Pausenführung durch je zwei Treffer von Tomy Viet Pusch und Tony Sperfeld legten die Saxonen im zweiten Durchgang nur noch ein weiteres Tor - wiederum durch Pusch - nach. "Vier, fünf Riesen" hätte seine Mannschaft liegen gelassen, haderte Aumann.

Do., 17.04.2025, 19:30 Uhr

Aumann betont: Torverhältnis könnte "eventuell entscheidend sein"

Dies wiederum könnte gerade im engen Titelkampf noch bedeutsam werden. "Wir befinden uns in einer Phase, in der das Torverhältnis eventuell entscheidend sein kann", betonte Aumann. Mit einem Zähler ist der Rote Adler in der Tabelle nun wieder vor dem SSV Havelwinkel Warnau. Der Zweitplatzierte allerdings hat die um fünf Tore bessere Differenz auf seiner Seite.