„Es wird ein unangenehmes Spiel, ein Charaktertest“

Die Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1 zeichnet vor diesem Spiel ein klares Bild. VfL Wahrenholz steht mit 36 Punkten auf Rang sieben und hat den Blick nach oben gerichtet. Der TSV Hehlingen folgt mit 27 Punkten auf Platz elf und bewegt sich im unteren Mittelfeld.

Beide Mannschaften waren unter der Woche im Einsatz. Wahrenholz gewann bei der SV Gifhorn mit 1:0, Hehlingen holte ein 3:3 beim MTV Isenbüttel. Für Marcel Neumann ist dieser Umstand entscheidend für den Spielverlauf. „Wir haben beide am Mittwoch gespielt. Am Ende gehen wir mit der gleichen Ausgangssituation in das Spiel. Wer hinten raus vielleicht noch mehr Körner zur Verfügung hat, wird das Spiel auf seine Seite ziehen.“

Der Sieg in Gifhorn war für Wahrenholz ein wichtiger Schritt. „Das war ein hart erkämpfter Sieg und jetzt wollen wir natürlich nachlegen zuhause gegen Hehlingen“, sagt Neumann. Im Mittelpunkt steht für ihn ein grundlegendes Thema. „Konstanz ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir haben immer wieder Ausreißer nach oben und nach unten. Wir müssen es endlich schaffen, konstant zu punkten.“

Daraus leitet sich auch die Zielsetzung ab. „Dass wir noch vielleicht in die Top 5 oder Top 6 reinrutschen, das muss das Ziel sein.“ Entsprechend klar formuliert der Trainer die Priorität für das anstehende Spiel. „Am Ende zählen nur die drei Punkte für uns. Wie sie zustande kommen, ist mir egal.“

Auch personell sieht Neumann Fortschritte. „Patrick Schön kommt zurück, ein ganz wichtiger Spieler für uns, Marten Richter ist wieder dabei, Jan Reitmeier ist wieder dabei“, sagt er und ergänzt. „Das Lazarett lichtet sich so langsam.“ Nur Simon Janetzko wird „studienbedingt in Mainz“ bis Saisonende fehlen.

Beim TSV Hehlingen liegt der Fokus auf Widerstandsfähigkeit und Struktur. Trainer Silas Mörsch erwartet ein forderndes Spiel. „Zu Wahrenholz bleibt mir nur zu sagen, dass es ein unangenehmes Spiel wird, ein Charaktertest.“ Auch er sieht die Belastung als wichtigen Faktor. „Beide Mannschaften haben in den vergangenen Tagen zwei Spiele in den Beinen. Ich denke, es wird darauf ankommen, wer frischer wirkt.“

Das Remis in Isenbüttel fügt sich in eine Serie ein. „Wir haben nun zwei Unentschieden in Folge eingefahren, wissen, was auf uns zukommt und wollen mit etwas Zählbarem nach Hause kommen“, sagt Mörsch. Dabei setzt er auf die Breite seines Kaders. „Wir haben zum Glück einen großen Kader, sodass wir auf der ein oder anderen Position rotieren können. Auf der anderen Seite ist es wichtig, eine Grundstabilität zu haben und Abläufe zu verfestigen. Da brauchen wir die gesunde Mischung.“

Die Voraussetzungen sind klar. Wahrenholz strebt den nächsten Sieg an und will sich weiter nach oben orientieren. Hehlingen sucht Stabilität und Punkte. Viel wird davon abhängen, welches Team die Kräfte besser einteilt und seine Möglichkeiten konsequenter nutzt.