„Es wird ein umkämpfter Schlagabtausch“ – Reislingen/Neuhaus hofft auf

Am Sonntag (15.00 Uhr) stehen sich auf dem Sportplatz des SV Reislingen/Neuhaus zwei Mannschaften gegenüber, die jeden Punkt im Abstiegskampf dringend benötigen. Der heimische SVR, aktuell Tabellen-14. mit 20 Punkten, trifft auf den Tabellen-15. SV Grün-Weiß Calberlah, der mit nur 13 Punkten noch stärker unter Druck steht. Für beide Teams ist es ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ – ein Duell, das die Richtung für den Saisonendspurt maßgeblich beeinflussen könnte.

„Für beide Mannschaften ist es ein extrem wichtiges Spiel“, betont SVR-Trainer Seppe Marchese im Vorfeld. Dabei geht es für seine Mannschaft nicht nur um das nackte Ergebnis, sondern auch darum, endlich den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden: „Wir wollen trotz der Situation befreit aufspielen und unsere Chancen endlich wieder in Tore ummünzen.“

Die aktuelle Bilanz von Reislingen/Neuhaus zeigt, wo der Schuh drückt: Zwar gelangen zuletzt immer wieder ordentliche Auftritte, doch die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor kostete wertvolle Punkte. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit sieben Zähler – ein Sieg gegen Calberlah wäre ein Befreiungsschlag.

Die Gäste hingegen müssen fast schon zwingend gewinnen, um ihre minimale Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Mit 17 Niederlagen aus 22 Spielen und einem Torverhältnis von 26:81 reist Calberlah als klarer Außenseiter an, dürfte sich aber kämpferisch präsentieren.

Marchese erwartet daher weniger ein fußballerisches Glanzstück als vielmehr einen intensiven Abnutzungskampf: „Es wird kein ansehnliches Spiel aufgrund der Tabellensituation – eher ein umkämpfter Schlagabtausch mit dem besseren Ende für den SVR.“

Für den SV Reislingen/Neuhaus geht es am Sonntag also um mehr als nur drei Punkte: Es geht um den Glauben an den eigenen Weg, um die Aufrechterhaltung des Vorsprungs auf die Abstiegsplätze – und vielleicht auch um ein kleines Stück Ruhe im Saisonfinale.