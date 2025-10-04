„Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“

– Foto: Danny Taubert

Zwei Aufsteiger treffen am Sonntag in Thiede aufeinander: Der FC Viktoria Thiede will mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, während die FG Vienenburg-Wiedelah nach einem starken Saisonauftakt nachlegen möchte.

Am Sonntag (14:30 Uhr) kommt es in der Bezirksliga zum Aufsteigerduell zwischen dem FC Viktoria Thiede und der FG Vienenburg-Wiedelah. Beide Mannschaften haben sich bislang solide in der Liga etabliert: Thiede liegt mit 13 Punkten aus acht Spielen auf Rang sieben, Vienenburg folgt mit zehn Zählern aus sieben Partien auf Platz elf.

„Ich denke, es wird ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Thiedes Trainer Yüksel Altinkaya vor dem Heimspiel. Gerade auf eigenem Platz sieht er seine Mannschaft gut gerüstet: „Wir sahen zu Hause bisher relativ gut aus, aber Vienenburg ist eine unheimlich starke Mannschaft mit enorm starken Einzelspielern, die schon in höheren Klassen gespielt haben. Offensiv sind sie sehr gefährlich.“ Mit dem 1:1 gegen Gitter war der Coach nicht komplett zufrieden, aber zieht auch gleichzeitig positive Schlüsse. Altinkaya betont dabei den Teamgeist und die Physis seiner Spieler: „Es läuft noch nicht alles zu hundert Prozent, vor allem im spielerischen Bereich. Aber wir kommen über die Zweikampfstärke, über die Intensität, über den Teamgeist. Das wird auch noch besser werden.“