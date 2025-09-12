„Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“

Mit jeweils acht Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen gehen SCW Göttingen und RSV Göttingen nahezu im Gleichschritt in das Stadtduell am Sonntag. Beide Teams stehen derzeit im breiten Mittelfeld der Tabelle – der SCW auf Rang sechs, der RSV auf Platz acht, nur durch die Tordifferenz getrennt.

Für SCW-Trainer Steffen Claaßen ist die Begegnung von besonderer Bedeutung: „Wir erwarten ein sehr schweres Spiel. Geismar ist eine sehr clevere und offensivstarke Mannschaft, die sich niemals aufgibt. Es wird sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe.“ Positiv stimmt den Coach, dass sein Kader nach der urlaubsbedingten Ausdünnung nun wieder mehr Tiefe aufweist: „Bei uns füllt sich der Kader aus der Urlaubssaison merklich auf, sodass wir immer mehr aus den Vollen schöpfen können.“

Während der RSV Göttingen zuletzt mit einer stabilen Offensive auffiel, baut der SCW auf seine mannschaftliche Geschlossenheit und die Rückkehr wichtiger Akteure. Beide Teams haben in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen müssen, sind aber zugleich noch auf der Suche nach Konstanz in ihren Ergebnissen. In der letzten Saison blieb SCW gegen den Stadtkonkurrenten ohne Sieg (ein Unentschieden und eine Niederlage), die Bilanz gilt es am Sonntag auszubessern.

Die Tabellensituation verspricht ein spannendes und enges Stadtduell: Ein Sieg würde für beide den Sprung in Reichweite der Spitzengruppe bedeuten, eine Niederlage hingegen ein Abrutschen ins untere Mittelfeld.