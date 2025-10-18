„Es wird ein sehr enges Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden“

Trainer Yüksel Altinkaya vom FC Viktoria Thiede betont die Bedeutung des Spiels: „Goslar ist nur zwei Punkte entfernt. Ich denke, es wird ein Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. Sie haben nicht viele Tore geschossen, wir ebenfalls nicht. Deswegen wird es darauf ankommen, dass wir hinten die Null halten, wie wir es auch gegen Vahdet gemacht haben. Das macht uns zurzeit stark.“

Altinkaya zeigt sich vorsichtig optimistisch: „Goslar ist eine Mannschaft, die vom Tabellenplatz her weiter oben stehen müsste, von der Qualität her. Es wird ein sehr hartes Spiel, ein sehr enges Spiel, wo wieder mal Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir freuen uns aber trotzdem. Auswärtsspiel, Goslar im Stadion, immer eine tolle Sache.“

Beide Teams haben bisher vor allem defensiv überzeugt und müssen nun die wenigen Chancen, die sich ihnen bieten, effektiv nutzen. Für den Goslarer SC 08 geht es darum, den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen zu verringern, während der Aufsteiger Viktoria Thiede seine Position in der Spitzengruppe festigen möchte.