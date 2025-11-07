"Es wird ein sehr ausgeglichenes Duell" - Braunschweiger Duell!

„Sonntag kommt der BSC zu uns, die tabellarisch auf jeden Fall über uns stehen, aber wahrscheinlich ähnliche Voraussetzungen haben. Junge Truppe, gut eingestellt, haben Bock auf Kicken und es wird ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel,“ blickte Gerstung voraus.

Nach zuletzt ordentlichen Leistungen, insbesondere dem Auftritt unter der Woche in Bleckenstedt, will Volkmarode nun auch wieder zählbares einfahren. „Wir müssen wieder auf unsere Dinge zurückgreifen, die wir in den letzten Wochen gut gemacht haben, vor allem jetzt am Mittwoch in Bleckenstedt sah vieles gut aus,“ so der Trainer.

Für die Mannschaft ist die Zielsetzung klar: Endlich wieder Tore erzielen und Punkte holen. „Wenn wir es schaffen, die Leistungen aus Bleckenstedt auf den Platz zu bringen am Sonntag, dann wird es auch soweit sein, dass wir uns wieder belohnen, wieder einen Torerfolg haben und dann den Aufwind mitnehmen. Und das ist das Ziel: Im Heimspiel wollen wir die Punkte endlich wieder in Volkmarode lassen.“ Bis dato holte der Aufsteiger elf der zwölf Punkte auf heimischen Platze. Dahingegen hat Acosta in der Ferne nur vier Punkte geholt.

Die letzten beiden Duelle gegen Acosta will Volkmarode wohl vergessen. In der Aufstiegssaison des BSC gewannen die Braunschweiger mit 5:0 und 3:0.

Dabei ist Gerstung bewusst, dass das Duell kein Selbstläufer wird: „Wir wissen, dass es kein einfaches Spiel wird, dass BSC auch alles dagegen stemmen wird im Braunschweiger Duell. Aber wir sind positiv gestimmt und haben Bock auf ein Heimspiel am Sonntag.“

Anpfiff in Volkmarode ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr