„Es wird ein purer Abstiegskampf – da bin ich total überzeugt von“

Trotz der scheinbar klaren Ausgangslage mahnt Thiedes Trainer Yüksel Altinkaya zur Vorsicht. „Das wird ein purer Abstiegskampf, da bin ich total überzeugt von“, sagt der Coach. „Wir müssen gegenhalten, alles reinschmeißen, Salzdahlum wird um jeden Meter kämpfen.“

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Gastgeber, dass der MTV trotz der prekären Situation keineswegs chancenlos auftritt. Gegen Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel II erkämpfte sich Salzdahlum ein 2:2-Unentschieden, und auch beim 0:1 gegen Fortuna Lebenstedt war das Team lange ebenbürtig. Erst in den vergangenen beiden Partien setzte es deutlichere Niederlagen.

„Das ist eine Mannschaft, die gute und schlechte Tage hat“, so Altinkaya weiter. „Wenn wir da nicht aufpassen und die Zweikämpfe nicht annehmen, wird es eine sehr, sehr schwere Geschichte.“

Für Thiede geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten. Ein Sieg in Salzdahlum wäre der siebte Erfolg der Saison und würde den Aufsteiger weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren. Doch Altinkaya betont, dass kein Gegner unterschätzt werden dürfe: „Klar ist, dass wir hinfahren, um die drei Punkte mitzunehmen. Aber Salzdahlum wird uns die Punkte definitiv nicht schenken.“

Ob die Viktoria ihren Worten Taten folgen lassen kann, entscheidet sich am Sonntag auf dem Rasen. Kann Thiede den Kampf annehmen oder wird Salzdahlum die Serie von elf Sieglosen Spielen brechen?