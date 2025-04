Können die Quecken am Ende ganz groß jubeln? – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

»Es wird ein heißes Rennen« - aber: Eltersdorf wird Meister! 30. Spieltag in der Bayernliga Nord: Meistertipp der 18 Vereinsvertreter +++ Weitere Entscheidungen stehen an +++ Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord Eichstätt Eltersdorf ASV Cham ASV Neumarkt + 14 weitere

Um festzustellen, dass das Titelrennen in der Bayernliga Nord eine verdammt enge Kiste wird, muss man kein Experte sein. Ein Blick auf die Tabelle genügt: Eichstätt ist Tabellenführer, zwei Punkte dahinter: Eltersdorf - und wiederum einen Zähler weniger hat Ingolstadt. Soweit der objektive Blick. Und was ist aus dem Maschinenraum der Liga zu hören? Welches Team ist für die Vereinstreter DER Favorit auf die Meisterschaft? Die große FuPa-Umfrage dazu...

Das Ergebnis der Befragung ist ähnlich eng wie das Tableau. Drei Stimmen entfallen auf Eichstätt, genauso wie auf Ingolstadt. Ein Quartett kann Eltersdorf hinter sich vereinen. "Es wird ein heißes Rennen um die Meisterschaft", spricht WFV-Trainer Phlipp Eckart das aus, was ohnehin viele denken. Weitgreifende Worte findet Chams Faruk Maloku: "Gönnen tue ich es jeder Mannschaft. Letztendlich sind alle drei Mannschaften auf Augenhöhe und stehen zurecht da ganz oben in der Tabelle. Wirklich großes Kompliment in dieser schwierigen Bayernliga so beständig gut zu performen. Die Spieler sowie die Trainer machen einen großartigen Job." Ja, richtig gelesen: Gerade einmal zehn Trainer bzw. Funktionäre haben eine konkrete Mannschaft genannt beim FuPa-Meistertipp. Acht Rückmeldungen fallen neutral aus. "Wir haben andere Bauchschmerzen", macht Markus Kipry von der DJK Gebenbach deutlich. Lucas Altenstrasser (Fortuna Regensburg) will sich aus einem anderen Grund nicht festlegen: "Verdient hätten es alles."

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Gegen Eichstätt erwartet uns ein großes Spiel. Der VfB steht etwas mehr unter Druck als wir: Sie wollten von Beginn der Saison an aufsteigen, unser Ziel war der Klassenerhalt. Somit haben wir alles bereits erreicht, was wir erreichen wollten. Nichtsdestotrotz wollen wir nun nicht austrudeln lassen. Wir spüren, dass eine gewisse Chance noch da ist - insgesamt und gegen Eichstätt." Personal: Sascha Luft befindet sich wieder im Mannschaftstraining - und hat auch eine Halbzeit in der Reserve gespielt. Er dürfte wieder einsatzfähig sein. Aristotelis Dimitriadis ist noch nicht ganz soweit. Dominic Rühl (Trainer, Eichstätt): "Nachdem es aktuell einfach gut läuft, ist sowohl die Stimmung als auch das Selbstbewusstsein gut. Jetzt kommt das schwere Auswärtsspiel in Erlangen und da wird es absolut nötig sein, dass wir wieder von Neuem bereit sein müssen, unser Bestmögliches auf den Platz zu bringen. Der ATSV wird die Saison noch nicht abgeschrieben haben und nochmal alles raushauen, um mit einem Erfolg weiterhin dranbleiben zu können. Den höheren Ergebnisdruck hat definitiv Erlangen und um diese Konstellation wissen wir. Wir werden defensiv hart arbeiten, um deren gute Qualität in Schach zu halten, und anderseits werden wir unseren Plan mit Spielfreude und Kreativität umsetzen müssen, um das Erlanger Bollwerk zu knacken." Personal: Jan Zimmermann, Daniel Hofrichter, Jonas Perconti und Domenic Raimann fallen weiterhin verletzt aus. Der gesperrte Lucas Schraufstetter fehlt ein letztes Mal. Hinter Johannes Mayer steht ein Fragezeichen. Bastian Bösl und Timo Jung könnten zurückkehren. Samstag

Andreas Baumer (Trainer, Neudrossenfeld): "Durch den Sieg im Nachholspiel gegen Gebenbach unter der Woche sind wir nun fünf Spielen unbesiegt. Insbesondere wie das Team nach dem späten Ausgleich reagiert hat, weiter an sich geglaubt hat und am Ende den Sieg holt, hat mir imponiert. Nun wollen wir gegen Weiden im Heimspiel nachlegen und die nächsten Punkte einfahren. Hierfür ist es notwendig, dass wir mit genau der selben Einstellung wie die vergangenen Wochen verteidigen, aber auch wieder mehr spielerische Akzente im Ballbesitz setzen." Personal: Levin Pauli (fraglich), Felix Landgraf (Aufbau), Noah Ismail (fraglich), Patrick Weimar (verletzt), Tom Siller (verletzt) und Bas Peeters (verletzt) sind die Sorgenkinder. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Eine unglaublich starke Trainingswoche liegt hinter uns und man spürt wie sehr die Mannschaft darauf brennt, die Entscheidung um den Klassenerhalt fix zu machen. Im Hinspiel hatten wir das Spiel lange im Griff und haben kurz vor Schluss eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. In diesem Spiel hat man die Qualität von Neudrossenfeld gesehen, Fehler sofort auszunutzen. Diese wollen wir auf dem Kunstrasenplatz minimieren und unser eigenes Spiel spielen. Personal: Marin Rude (Sperre), Hendrik Geiler (beruflich), Stefan Pühler und Matthias Heinl (beide verletzt) fehlen.

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir schauen nach vorne und gehen konzentriert Spiel für Spiel an. Gegen Münchberg müssen wir mit hoher Intensität spielen, uns durchsetzen und drei Punkte einfahren." Personal: Christian Kestel ist gesperrt. Markus Bächer (Trainer, Münchberg): "Es geht in Richtung Saisonende und wir werden weiterhin darum kämpfen, bis zum Ende den 17. Platz zu verteidigen. Kornburg ist eine hervorragende Mannschaft mit überdurchschnittlichen Einzelspielern, die in der Tabelle weiter oben stehen müsste - das sagt dann wiederum sehr viel über die Qualität der Bayernliga aus." Personal: Marvin Nöske, Jonas Köhler (beide gesperrt) und die Langzeitverletzten fehlen.

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Für uns steht am Samstag ein extrem richtungsweisendes Match an. Mit einem Sieg würden wir bis auf zwei Punkte zum TSV aufschließen und sie zudem auch mit unten drin halten. Ich hoffe einfach für unsere Truppe, dass sie an den starken Auswärtsauftritt in Cham anknüpft und Zuhause den Bock umstößt." Personal: Max Frank (Rekonvaleszent) und Paul Tittmann (Achillessehnenreizung) fallen aus. Ivan Semenikhin kommt nach Erkältung zurück. Achim Kaufmann (Co-Trainer, Abtswind): "Natürlich haben wir das vergangenen Spiel nicht gewonnen, obwohl wir eine überlegen waren. Wir hätten das Tor machen müssen! Auf der anderen Seite haben wir aber auch die vergangenen vier Partien nicht verloren. Gerade gegen Erlangen haben wir ein tolle Leistung abgeliefert. Von daher fahren wir mit breiter Brust nach Hof und sind gewillt, das Spiel zu gewinnen." Personal: Es sieht gut aus. Bis auf die Langzeitverletzten (Hümmer, Wächter, Grill) stehen alle Mann zur Verfügung.

Philipp Eckart (Trainer, Würzburg): "Mit Fortuna Regensburg erwartet uns abermals eine starke Mannschaft. Gerade offensiv verfügen sie über jede Menge Qualitäten. Es wird wieder ein Spiel, in dem wir an unser Maximum müssen, um zu punkten. Die gute Leistung gegen Ingolstadt muss die Messlatte für die Jungs sein. Wir wollen uns nun endlich wieder mit drei Punkten belohnen. Dafür müssen wir alles raushauen!" Personal: Julian Wild ist neu auf der Verletztenliste. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Nach der Punkteteilung am Wochenende und angesichts der langen Anreise wollen wir natürlich nicht mit leeren Händen heimfahren. Ansonsten muss es das Ziel sein, wieder einmal in Führung zu gehen. Die vergangenen Spiele sind wir immer nur nach einem Rückstand ins Rollen gekommen." Personal: Mario Baldauf, Martin Sautner und Tom Liebherr befinden sich im Lazarett.

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Nach der Neudrossenfeld-Niederlage ist die Mannschaft natürlich enttäuscht. Wir haben uns da einfach mehr ausgerechnet! Aber es ist anders gekommen, als wir es uns gewünscht haben. Und nun der riesengroße Brocken Eltersdorf. Dennoch ist die Partie kein Bonusspiel, weil wir jeden Punkt brauchen." Personal: Weil für die DJK eine Englische Woche auf dem Programm gestanden ist, steht der genaue Kader wohl erst am Spieltag fest. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Ich bin sehr zufrieden mit den vergangenen Auftritten meiner Mannschaft. Die Ergebnisse lesen sich immer knapp, aber am Ende zählen die Punkte – und solche Spiele zu ziehen, das zeichnet eben auch eine Spitzenmannschaft aus. Zur Wahrheit gehört auch, dass jedes Spiel wieder anders läuft. Wir sind der Favorit, und das wollen wir natürlich auch zeigen. Es braucht die Mentalität wie gegen Kornburg, als wir uns durch ein frühes Gegentor nicht haben verunsichern lassen, sondern unser Spiel durchgezogen haben." Personal: Robin Renner ist zurück im Kader. Kevin Bär, Matthias Löblein, Hiroki Akimoto, Tobias Herzner und Yannik Jassmann sind weiter nicht mit an Bord.

Jochen Strobel (Trainer, Neumarkt): "Die erste Phase der Wochen der Wahrheit ist geschafft - mit einem Sieg gegen Münchberg. Es ist eine Last abgefallen! Endlich haben wir unsere Chancen genutzt. Wir sind also auf dem richtigen Weg! Das Derby gegen Ammerthal - der nächste Step: Mit einem Sieg können wir einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Nicht nur, weil es ein Derby ist, müssen wir aber maximal fokussiert bleiben." Personal: Alex Braun ist wieder einsatzfähig. Florian Schlicker (Trainer, Ammerthal): "Nach den sechs verdienten Punkten aus den vergangenen beiden Spielen wollen wir den positiven Schwung mit nach Neumarkt nehmen. Beide Mannschaften kennen sich gut – deshalb wissen auch wir genau, was uns erwartet. Trotz aller Herausforderungen sind wir überzeugt, dass unser Team, wie schon in allen Spielen nach der Winterpause, wieder alles aus dem Tank holen wird." Personal: Durch die Rote Karte für Kevin Mutowe hat sich die Situation weiter verschärft. Zudem ist aktuell noch unklar, ob einige angeschlagene Spieler zur Verfügung stehen. Spieler der Reserve könnten aufrücken.

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Ingolstadt II spielt eine sehr erfolgreiche Saison. Unser Ziel ist es, den Gegner im Spielaufbau schnell unter Druck zu setzen, und nach Balleroberung zielstrebig zum Torabschluss zu kommen. Wir werden mit viel Energie unser Heimspiel angehen, um es zu gewinnen." Personal: Rekonvaleszent: Titus Knoche, Homam Mahmoud (beide Leistenprobleme), Adrian Nagel (Sprunggelenk), Leon Rudenko (Knieverletzung) und Björn Fröhlich (krank). Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Der Jahn II hat deutlich mehr Qualität als es der Tabellenstand aussagt. Sie haben zahlreiche junge und gute Spieler in ihren Reihen. Gerade in Regensburg erwartet uns ein sehr schweres Spiel. Wir müssen mindestens an die 100 Prozent kommen, um ebenbürtig zu sein." Personal: Bei Jason Osei Tutu gab es nach dem Würzburg-Spiel zunächst die Vermutung, dass der Mittelfuß gebrochen ist. Letztlich stellte sich aber heraus, dass es "nur" eine schwere Prellung ist. Er wird also nur kurzfristig ausfallen.

