„Es wird ein hartes Stück Arbeit“

– Foto: Sascha Drenth

TSV Landolfshausen/Seulingen geht als Spitzenreiter in das Heimspiel, muss jedoch nach der ersten Niederlage seit langer Zeit reagieren. SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen reist nach zuletzt schwachen Ergebnissen an und benötigt Punkte, um den Anschluss im Tabellenmittelfeld zu halten. Das Hinspiel liefert bereits einen Hinweis auf die zu erwartende Intensität.

Mit 57 Punkten führt Landolfshausen/Seulingen die Tabelle an, verfolgt von Hainberg (51 Punkte) und SCW Göttingen (50 Punkte). Die Ausgangslage an der Spitze bleibt damit relativ eng, jeder Punktverlust kann unmittelbare Konsequenzen haben. Die jüngste 3:5-Niederlage beim RSV Göttingen hat die bis dahin beeindruckende Serie beendet, zuvor war die Mannschaft 18 Spiele ohne Niederlage geblieben.

Der kommende Gegner rangiert im Mittelfeld. SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen belegt mit 34 Punkten Rang acht und bewegt sich damit in sicherem Abstand zu den Abstiegsplätzen, ohne jedoch nach oben entscheidend angreifen zu können. Die Formkurve bleibt wechselhaft: In den bisherigen zehn Rückrundenspielen sammelte das Team zehn Punkte, zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen SSV Nörten-Hardenberg.

Das Hinspiel verdeutlicht, wie eng die Kräfteverhältnisse trotz der Tabellenkonstellation sein können. TSV Landolfshausen/Seulingen setzte sich zwar mit 4:2 durch, musste dafür jedoch einen erheblichen Aufwand betreiben. Trainer Endrik Heberling erinnert sich präzise: „Wir wissen, dass Denkershausen uns im Hinspiel das Leben echt schwer gemacht hat.“ Der Spielverlauf bestätigt diese Einschätzung: Rückstand, Ausgleich, erneute Wendungen, ehe die Entscheidung erst spät fiel. „Wir mussten uns über 90 Minuten wirklich reinkämpfen, die Partie drehen und auch mit Rückschlägen umgehen“, erinnert Heberling.

Entsprechend nüchtern fällt die Erwartungshaltung für das Rückspiel aus. „Es wird sicherlich Sonntag auch für uns ein hartes Stück Arbeit, die drei Punkte zu Hause zu holen“, sagt Heberling. Trotz der Tabellenführung sieht er keinen Anlass zur Selbstzufriedenheit, sondern betont die Anforderungen der Partie.

Gleichzeitig überwiegt die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben. „Natürlich wieder viel Vorfreude, weil wir zu Hause spielen“, erklärt Heberling. „Wir freuen uns besonders auf Sonntag“, ergänzt er und verbindet dies mit einer klaren Zielsetzung: „Wir sind bereit dafür und wollen natürlich den nächsten Heimsieg feiern.“

Für SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen ergibt sich daraus die Chance, erneut als unangenehmer Gegner aufzutreten. Die jüngsten Ergebnisse sprechen zwar nicht für Stabilität, doch die Erinnerung an das Hinspiel unterstreicht, dass die Mannschaft in der Lage ist, den Tabellenführer vor Probleme zu stellen.

TSV Landolfshausen/Seulingen steht unter dem Druck, die Tabellenführung zu behaupten und die Reaktion auf die Niederlage zu liefern. SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen wiederum kann mit einem disziplinierten Auftritt die Erwartungen übertreffen.