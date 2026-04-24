„Es wird ein extrem schweres Auswärtsspiel“

– Foto: Timo Babic

Die SG Niedernjesa v.1925 empfängt den SV Rotenberg in einer Partie mit klarer tabellarischer Brisanz. Während die Gastgeber nach zuletzt zwei Niederlagen im Abstiegskampf stehen, reist Rotenberg mit stabiler Form, aber personellen Sorgen an.

Die Ausgangslage ist eindeutig verteilt. Die SG Niedernjesa rangiert mit 23 Punkten auf Platz 13 und damit in unmittelbarer Nähe der Abstiegsplätze. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage beim Tabellenführer Landolfshausen/Seulingen, nachdem bereits das Spiel zuvor gegen Bergdörfer verloren gegangen war. Der SV Rotenberg steht mit 28 Punkten auf Rang zehn und hat sich mit acht Punkten aus den vergangenen fünf Spielen im gesicherten Mittelfeld stabilisiert.

Trotz dieses Unterschieds warnt Pascal Bigalke, Co-Trainer des SV Rotenberg, vor einer zu einfachen Bewertung der Partie. „Wir haben diese Saison schon zweimal gegen Niedernjesa gespielt und zweimal gewonnen, allerdings war das recht früh in der Saison“, sagt er und verweist auf die Entwicklung des Gegners: „Mittlerweile haben sie sich sehr stabilisiert und holen auch ihre Punkte.“

Die Erinnerung an das Hinspiel fällt aus Sicht der Gäste deutlich aus. Der SV Rotenberg gewann mit 5:0, Tore von Schulze (zweimal), Diederich, Tauchmann und Schiller sorgten für klare Verhältnisse. Für Bigalke hat dieses Ergebnis jedoch nur begrenzte Aussagekraft für die anstehende Begegnung: „Von daher wird es ein extrem schweres Auswärtsspiel.“

Die Formkurve spricht aktuell eher für die Gäste. Der jüngste 2:1-Erfolg gegen Sparta Göttingen durch Treffer von Tauchmann und Lutz fügt sich in eine stabile Phase ein. Gleichzeitig wird die personelle Situation zu einem entscheidenden Faktor. „Der Erfolg am Mittwoch war sehr teuer. Zwei Spieler aus der Startelf fallen definitiv verletzt aus und hinter zwei weiteren steht noch ein Fragezeichen“, erklärt Bigalke. Eine endgültige Entscheidung werde erst kurzfristig fallen: „Das wird sich auch erst am Sonntag klären, ob sie spielen können.“

Für die Gastgeber geht es vor allem um eine Reaktion auf die jüngsten Ergebnisse. Nach der klaren Niederlage beim Spitzenreiter steht Niedernjesa unter Druck, wieder Punkte zu sammeln, um den Abstand zu den Abstiegsrängen nicht weiter schrumpfen zu lassen.

Der SV Rotenberg verfolgt hingegen eine klare Zielsetzung. „Nichtsdestotrotz wollen wir am Sonntag die nächsten drei Punkte holen und unseren Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen“, sagt Bigalke. Damit ist die Marschroute klar definiert, trotz der personellen Einschränkungen.