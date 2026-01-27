"Es wird brutal schwer": So will Meiderich 06/95 die Klasse halten In der Bezirksliga, Gruppe 5, überwintert die Spvgg Meiderich 06/95 auf einem Abstiegsplatz. Was ihn für die Rückrunde positiv stimmt, hat Coach Oliver Petzold verraten. von Marcel Eichholz · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Oliver Petzold glaubt fest an den Klassenerhalt der Spvgg Meiderich 06/95. – Foto: M.A. Roman

Im vergangenen Sommer ist die Spvgg Meiderich 06/95 nach einer überragenden Saison in der Kreisliga A Duisburg in die Bezirksliga aufgestiegen. Die sportliche Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten und die Mannschaft überwintert derzeit auf einem Abstiegsplatz. Davon lässt sich Cheftrainer Oliver Petzold aber nicht beeindrucken. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein blickt er zurück und verrät, was ihm für die Rückrunde Mut macht.

So locker wie bei manchem Konkurrenten sitzt das Geld in Meiderich nicht. "Wir haben unsere Jungs, die viel über den Charakter kommen, über Mentalität und über Spaß", erklärt Petzold, der im Sommer einen mittleren Umbruch verkraften musste. "Wir haben leider von der Aufstiegstruppe fünf, sechs Jungs abgeben müssen, was auch sehr weh tat", sagt er. Unter anderem musste auf der Schlüsselposition im Tor ein kompletter Wechsel vollzogen werden. Aktuell kommt Nico Merks, zu Saisonbeginn nach einem halben Jahr vom TuS Asterlagen zurückgekehrt, auf acht Einsätze, neunmal stand Noah Krappen zwischen den Pfosten. Der 19-Jährige kam vom SV Wanheim an die Honigstraße. Gleich sechs Kicker wechselten von der A-Jungend des DSC Preußen in den Bezirksliga-Kader der Meidericher. Sie lobt Petzold für ihren Willen und den Spaß am Ball. Mit 27 Jahren gehört Aristote Tshiana zu den erfahrenen Akteuren bei 06/95. Insgesamt "haben wir den Umbruch und die Abgänge aber mit jungen Spielern aufgefangen", betont der Übungsleiter. Mehr als die Hälfte des Kaders ist damit unter 20, gut drei Viertel unter 23. "Wir wussten von Anfang an, dass das eine ganz, ganz schwierige Nummer wird, aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden. Das finde ich gut", unterstreicht der 39-Jährige.

Fehlende Erfahrung wird ein Faktor In der Liga machte sich die fehlende Erfahrung dann aber rasch bemerkbar. Nur drei Spiele konnte das Team gewinnen, einmal gab es ein Unentschieden und 13 Begegnungen gingen verloren. Mit 66 Gegentoren ist 06/95 zudem die Schießbude der Liga. An der positiven Einstellung des Trainers und seiner Schützlinge hat das aber nichts geändert. "Selbst als wir oft verloren haben, auch mal fünf, sechs Spiele am Stück, war die Trainingsbeteiligung mit 15, 16 oder 17 Leuten immer hoch. Das lag auch daran, dass wir von Beginn an klar gesagt haben, dass es auch ein sehr steiniger Weg werden kann. Alle haben das akzeptiert und wir haben trotzdem viel Spaß", erklärt Petzold, der trotz alldem gerne mehr Punkte geholt hätte. Wichtig für die Moral war, dass die Spiele gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen werden konnten. Mit 5:1 schlug Meiderich die GSG Duisburg, 4:3 hieß es am Ende gegen Rhenania Hamborn und in einem verrückten Duell bezwang 06/95 den SuS 21 Oberhausen mit 7:6. "Das war ein absolutes Eishockey-Spiel. Ich finde, wir waren da richtig gut, auch wenn wir zunächst die Anfangsphase verpennt haben. Wir haben aber nicht aufgegeben, sind wiedergekommen und haben am Ende einfach den längeren Atem bewiesen", betont der Trainer.