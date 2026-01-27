"Es wird brutal schwer": So will Meiderich 06/95 die Klasse halten

Im vergangenen Sommer ist die Spvgg Meiderich 06/95 nach einer überragenden Saison in der Kreisliga A Duisburg in die Bezirksliga aufgestiegen. Die sportliche Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten und die Mannschaft überwintert derzeit auf einem Abstiegsplatz. Davon lässt sich Cheftrainer Oliver Petzold aber nicht beeindrucken. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein blickt er zurück und verrät, was ihm für die Rückrunde Mut macht.
So locker wie bei manchem Konkurrenten sitzt das Geld in Meiderich nicht. "Wir haben unsere Jungs, die viel über den Charakter kommen, über Mentalität und über Spaß", erklärt Petzold, der im Sommer einen mittleren Umbruch verkraften musste. "Wir haben leider von der Aufstiegstruppe fünf, sechs Jungs abgeben müssen, was auch sehr weh tat", sagt er. Unter anderem musste auf der Schlüsselposition im Tor ein kompletter Wechsel vollzogen werden. Aktuell kommt Nico Merks, zu Saisonbeginn nach einem halben Jahr vom TuS Asterlagen zurückgekehrt, auf acht Einsätze, neunmal stand Noah Krappen zwischen den Pfosten. Der 19-Jährige kam vom SV Wanheim an die Honigstraße.
Gleich sechs Kicker wechselten von der A-Jungend des DSC Preußen in den Bezirksliga-Kader der Meidericher. Sie lobt Petzold für ihren Willen und den Spaß am Ball. Mit 27 Jahren gehört Aristote Tshiana zu den erfahrenen Akteuren bei 06/95. Insgesamt "haben wir den Umbruch und die Abgänge aber mit jungen Spielern aufgefangen", betont der Übungsleiter. Mehr als die Hälfte des Kaders ist damit unter 20, gut drei Viertel unter 23. "Wir wussten von Anfang an, dass das eine ganz, ganz schwierige Nummer wird, aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden. Das finde ich gut", unterstreicht der 39-Jährige.
In der Liga machte sich die fehlende Erfahrung dann aber rasch bemerkbar. Nur drei Spiele konnte das Team gewinnen, einmal gab es ein Unentschieden und 13 Begegnungen gingen verloren. Mit 66 Gegentoren ist 06/95 zudem die Schießbude der Liga. An der positiven Einstellung des Trainers und seiner Schützlinge hat das aber nichts geändert. "Selbst als wir oft verloren haben, auch mal fünf, sechs Spiele am Stück, war die Trainingsbeteiligung mit 15, 16 oder 17 Leuten immer hoch. Das lag auch daran, dass wir von Beginn an klar gesagt haben, dass es auch ein sehr steiniger Weg werden kann. Alle haben das akzeptiert und wir haben trotzdem viel Spaß", erklärt Petzold, der trotz alldem gerne mehr Punkte geholt hätte.
Wichtig für die Moral war, dass die Spiele gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen werden konnten. Mit 5:1 schlug Meiderich die GSG Duisburg, 4:3 hieß es am Ende gegen Rhenania Hamborn und in einem verrückten Duell bezwang 06/95 den SuS 21 Oberhausen mit 7:6. "Das war ein absolutes Eishockey-Spiel. Ich finde, wir waren da richtig gut, auch wenn wir zunächst die Anfangsphase verpennt haben. Wir haben aber nicht aufgegeben, sind wiedergekommen und haben am Ende einfach den längeren Atem bewiesen", betont der Trainer.
Dass es aber durchaus auch unglücklich anders laufen kann, zeigte seine Mannschaft zu oft "Leider Gottes hatten wir aber auch Spiele, wo wir uns wirklich gut verkauft haben und dann am Ende irgendwie knapp verloren haben. Meist auch durch individuelle Geschichten. Das ist dann auch einfach diese Erfahrungskiste, die uns dann da fehlt", führt er weiter aus und verweist auf das große Manko, was jedoch bewusst in Kauf genommen wurde.
In der Winterpause hat der Verein trotzdem reagiert. Fares Alfandi, Samid Kurtanovic und Devin Cetin haben die Meidericher verlassen. Dominic Dahmen und Louis Runge sind schon zum Ende der Hinrunde aus der zweiten Mannschaft wieder zur ersten Elf dazugestoßen, außerdem kommt von den Sportfreunden Walsum 09 Mittelfeldspieler Abdul Quadir Horo. "Wir haben Tim Kaiser zurückgeholt, der jahrelang bei Mainz gespielt hat. Den haben wir jetzt reaktiviert. Er wollte nochmal Gas geben. Ich glaube, so ein erfahrener Hase bringt nochmal viel mit", sagt Petzold. Ein weiterer Rückkehrer ist Pascal Schumacher-Meinberg, der zuletzt für den SC Hassel in der Bezirksliga Westfalen spielte. "Er ist ein ganz erfahrener Spieler und für unsere Defensive enorm wichtig", lobt der Trainer den Zugang schon im Vorfeld.
Mit diesen Maßnahmen und gezielten Verpflichtungen sollen in der Rückserie mehr Punkte geholt werden. "Wir wollen versuchen, mit neuer Breite im Kader und etwas mehr Qualität, das Ganze noch einmal zu drehen und die 50:50-Spiele zu unseren Gunsten entscheiden können. Ich weiß, dass das brutal schwer wird, aber wir wollen alles geben, um die Klasse doch noch zu halten", sagt Petzold kämpferisch.
Den Qualitätsunterschied zwischen der Kreisliga A und der Bezirksliga ist doch größer, als gedacht. Dafür reicht ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Der TSV Bruckhausen und der MTV Union Hamborn mussten den Gang zurück auf kreisebene antreten, der FC Taxi Duisburg ging in der vergangenen Saison sang- und klanglos unter. Hinzu kommen die finanziellen Herausforderungen. "Der finanzielle Aspekt ist unfassbar wichtig, wenn du als Mannschaft wie Meiderich da reingehst, die kein Geld hat. Dann hast du ganz, ganz viele Probleme. Nur über die Gemeinschaft und nur über den Charakter, das alles wegzumachen, ist schwierig. Gerade wenn du dann nur zweimal die Woche trainieren kannst und manche Jungs den Fokus auch nicht nur auf den Fußball legen", skizziert Petzold die Alltagsprobleme.
Auch wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde "alles andere als rosig verlief", will der Übungsleiter nicht meckern. "Ich bin positiv gestimmt. Mir macht es Mut, dass wir immer noch Spaß haben, dass wir immer noch gute Laune haben. Das müssen wir halt jetzt die Rückrunde durchboxen. Und ich hoffe einfach, dass es am Ende auch für Punkte reicht", endet er kämpferisch. Am kommenden Sonntag startet für Meiderich 06/95 die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn.
