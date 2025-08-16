Der TSV Üfingen reist mit Rückenwind aus dem starken Auftritt in Lebenstedt an. Trainer Frank Dierling erwartet dennoch eine schwere Aufgabe: „Das wird ein schweres Spiel für uns gegen einen Aufstiegskandidaten. Wir wollen natürlich an das gute Spiel in Lebenstedt anknüpfen und in unserem ersten Heimspiel nicht als Verlierer vom Platz gehen. Es wird bestimmt ein gutes Spiel zweier spielstarker Mannschaften.“

Auch die Gäste aus Wolfenbüttel kommen mit Selbstvertrauen. Der Auftaktsieg habe der Mannschaft gutgetan, betont MTV-Trainer Murat Güzel, warnt aber zugleich vor überzogenen Erwartungen: „Wir sind noch am Anfang der Saison. Der Auftaktsieg war wichtig, aber wir wissen alle, es braucht Zeit, bis Automatismen greifen und jeder Ablauf sitzt. Am Sonntag liegt der Fokus klar auf uns.“

Verletzungsbedingte Ausfälle erschweren die Aufgabe für den MTV, der mit Janosch Paul Bauer (Bänderdehnung) und Devran Kara (Bänderriss) auf zwei wichtige Spieler verzichten muss. Güzel gibt sich dennoch optimistisch: „Wir sind in der Breite gut aufgestellt und wenn wir konzentriert bleiben, unsere Hausaufgaben machen und in jeder Aktion voll da sind, werden wir auch dieses Mal unsere Sache gut machen.“

Die Partie verspricht ein Duell auf Augenhöhe, mit zwei Mannschaften, die schon früh in der Saison zeigen wollen, wohin die Reise gehen kann.