„Es wird auf Kleinigkeiten ankommen“

„Wenn man sich die Tabelle und die Punkte anguckt, sind von Platz 3 mit 23 Punkten zu Platz 12 mit 19 Punkten, nur vier Punkte dazwischen“, sagt Viktoria-Trainer Yüksel Altinkaya. Der letzte Spieltag lief für beide Teams nicht optimal. „Beide haben letzte Woche verloren, beide haben wieder was gut zu machen“, betont Altinkaya.

Union tritt auf dem heimischen Kunstrasen an – ein Vorteil, den Thiede respektiert. „Union spielt zu Hause, werden auf dem Kunstrasenplatz spielen, da sind sie natürlich ein bisschen heimischer, als wir es sind auf unserem Rasenplatz“, so Altinkaya. Dennoch reist Thiede mit Selbstbewusstsein an: „Wenn wir gewinnen, sind wir oben dran.“

Der Trainer erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Ich denke, das Ergebnis ist komplett offen. Es wird wie bei jedem Spiel auf Kleinigkeiten ankommen, auf Tagesformen ankommen.“ Für seine Mannschaft hofft er auf genau diese kleine, aber entscheidende Tagesform: „Ich hoffe, dass wir in einer guten Tagesform sind, dass wir den einen oder anderen Punkt mitnehmen können.“

Nach der jüngsten Niederlage und der dichten Tabellensituation ist der Druck für beide Teams spürbar – doch gerade daraus könnte ein attraktives Spiel entstehen. „Ich denke, es wird ein intensives, Bezirksligaspiel“, sagt Altinkaya. „Und ich denke, dass wir auch ein spielerisch gutes Spiel sehen werden.“

Am Sonntag ab 14.30 Uhr wird sich zeigen, wer im engen Kampf um die oberen Plätze das nächste Ausrufezeichen setzt.