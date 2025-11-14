Auf dem Papier ist die Ausgangslage eindeutig: Der SSV Vorsfelde II steht mit 29 Punkten aus 13 Spielen auf Rang zwei und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer TSV Hillerse. Der WSV Wendschott dagegen kämpft mit 11 Punkten aus 14 Partien als Tabellenfünfzehnter um den Anschluss im Abstiegskampf.

Doch Vorsfelde-Coach Patrick Klein dämpft jede Erwartungshaltung, das Spiel werde ein Selbstläufer. „Wir wissen, was uns blüht“, sagt er – und meint damit einen Gegner, der sich zuletzt deutlich stabilisiert hat.

Die Formkurve der Gäste zeigt nach oben. Wendschott hat in den vergangenen Wochen Zählbares geholt und präsentiert sich mannschaftlich geschlossen. Klein bestätigt diesen Eindruck: „Wendschott ist im Aufwind, die letzten Spiele wirklich gute Ergebnisse eingefahren.“

Der Trainer geht davon aus, dass die Gäste mit hoher Intensität auftreten werden: „Wir treffen da auf eine Mannschaft, die auf jeden Fall intakt ist und Bock hat, uns zu ärgern.“

Ein zusätzlicher Faktor: die Erinnerung an die Vorsaison. In der Rückrunde kassierte Wendschott gegen Vorsfelde eine klare Niederlage. „Die haben noch was gut zu machen von der letzten Saison“, sagt Klein. „Dementsprechend sind sie nochmal extra motiviert.“

Vorsfelde nach Remis gefordert

Für die Landesliga-Reserve verlief die englische Woche nicht ideal. Das 2:2 gegen Reislingen/Neuhaus am Mittwoch bedeutete einen kleinen Rückschlag im engen Spitzenkampf. Umso klarer ist der Anspruch für Sonntag: Ein Heimsieg muss her, will man den Druck auf Hillerse hochhalten.

„Wir wollen natürlich wieder drei Punkte einfahren“, betont Klein, schränkt jedoch ein: „Aber ja, es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel.“

Der Trainer erwartet ein Duell, das von Geduld und klaren Abläufen geprägt sein wird. „Ich denke, ähnliches Kaliber wie Gifhorn und auch wie Reisling – dementsprechend könnte es ein enges Spiel werden.“

Trotz der Warnungen blickt der Coach positiv auf das Duell: „Ich versuche meine Mannschaft vernünftig einzustellen und bin zuversichtlich.“

Für Vorsfelde geht es darum, die Pflicht zu erfüllen. Für Wendschott darum, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Die Spannung liegt daher nicht in der Tabellenkonstellation – sondern in der Frage, wer die Warnungen des SSV-Trainers am Ende ernster nimmt: seine eigene Mannschaft oder der Gegner.