Mario Albert steht vor seinem womöglich letzten Gang als Trainer des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. – Foto: Redaktion Schwandorf

»Es werden bestimmt ein paar Tränchen fließen« Luhe-Wildenau und Ettmannsdorf liefern sich am letzten Landesliga-Spieltag ein Fernduell um Platz 2 Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Hauzenberg Seebach Ettmannsdorf Lu-Wildenau

Finale furioso in der Landesliga Mitte! Es ist angerichtet fürs Fernduell der punktgleichen SC Luhe-Wildenau und SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die beiden derzeit so formstarken Mannschaften fechten am letzten Spieltag um den zweiten Platz, der für die Relegation zur Bayernliga berechtigt. Dabei ist die Ausgangslage klar und eindeutig. Die Kicker aus Oberwildenau haben den direkten Vergleich gewonnen und haben's somit in der eigenen Hand. Eine heikle Aufgabe muss allerdings hüben wie drüben bewältigt werden. Der Sportclub erwartet den Rangsechsten TSV Seebach, während in Schwandorf Meister FC Sturm Hauzenberg seine Aufwartung macht.

Beeindruckend ist, mit welcher Konstanz und auch mit welcher Selbstverständlichkeit der SC Luhe-Wildenau in den letzten Wochen durch die Liga glitt. Auch enge Spiele riss man mit Wille und Mentalität an sich. Natürlich kommen einem sofort die beiden Top-Torjäger des Teams David Bezdicka (18 Saisontore) und Nico Argauer (17) in den Sinn. Doch auch die Defensivabteilung erwies sich zuletzt als „Fels in der Brandung“. Es passt und harmoniert einfach innerhalb der Mannschaft von Spielertrainer Benny Urban. Acht Siege in Folge stehen zu Buche – darunter fiel der glatte 3:0-Auswärtserfolg beim Rückspiel in Ettmannsdorf. Nun soll der finale Schritt in die Relegation gelingen.



„Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen Seebach, das für mich nach wie vor zu den Top-Mannschaften der Liga gehört. Uns erwartet eine physisch starke Mannschaft, die gespickt ist mit tollen Fußballern wie Beck, Pfisterer, Weiderer, um nur ein paar zu nennen“, weiß Urban um die Schwere der Aufgabe. Nichtsdestotrotz ist das Ziel klar gesteckt: das Match gewinnen, um erst gar nicht auf einen Ettmannsdorfer Ausrutscher angewiesen zu sein. „Wir wollen auch am Samstag wieder versuchen, unsere Qualitäten und Stärken auf den Platz zu bringen, um die drei Punkte bei uns zu behalten“, formuliert es Urban gewohnt sachlich.









Was diese Saison und speziell die bärenstarke Frühjahrsrunde angeht, kann der 34-jährige Spielercoach nur seinen Hut vor seiner Mannschaft ziehen: „Ein Riesen-Lob an die Truppe und alle im Verein, die dazu beigetragen haben, dass wir uns das Spiel am Wochenende erarbeitet und verdient haben. Jetzt heißt es Spaß haben und mitnehmen was geht“, gibt Urban die Marschroute vor. Personell gibt es aus dem SC-Lager nichts Neues zu berichten, gegenüber den letzten Spielen bleibt alles beim Alten.







Beim SC Luhe-Wildenau ist die Freude groß, sich dieses Endspiel erarbeitet zu haben. – Foto: Florian Würthele





Derweil steht Urbans Trainerkollege Mario Albert vor seinem womöglich letzten Gang als Übungsleiter des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Der 51-Jährige überreicht den Staffelstab nach dieser Saison bekanntlich an Christian Most und geht in die sportliche Leitung über. Natürlich schwinge da Wehmut mit, sagt er im Gespräch mit FuPa. „Es werden bestimmt ein paar Tränchen fließen am Samstag. Das war eine wunderbare Reise, die ich mit der Mannschaft bestreiten durfte.“ Ganz der Sportsmann hofft Albert grundsätzlich mal darauf, „dass Seebach alles investiert und es nicht als Betriebsausflug sieht. Das gleiche erwarte ich von Hauzenberg. Alle vier Mannschaften sollen befreit aufspielen und die besseren sollen sich durchsetzen. Wenn es Luhe-Wildenau sein wird, werde ich einer der ersten sein, der Benny gratuliert.“









Blickt er auf diese Spielzeit in Gänze zurück, kommt Albert nicht umhin zu sagen: „Es wäre wesentlich mehr drin gewesen. Die Saison ist anständig über die Bühne gegangen, im Nachhinein ist aber auch ein bisschen Frust dabei, weil wir über das Jahr gesehen fast nie das abgerufen haben was wir können.“ In Sachen Trainingsqualität hätten Hauzenberg und Luhe-Wildenau den Seinen etwas voraus gehabt, schiebt er ehrlicherweise hinterher. Und doch ist Albert unheimlich stolz darauf, was seit seinem Amtsantritt im Oktober 2017 passiert ist: „Das war eine wahnsinnig intensive und erfolgreiche Zeit für einen kleinen Klub wie wir. Die Endplatzierungen waren immer gut und ich gebe eine toll funktionierende Mannschaft ab, wo noch genug Luft nach oben da ist. Christian Most und Flo Tausendpfund werden dort anknüpfen und neue Impulse setzen.“



Vier der letzten fünf Spiele konnten die Schwandorfer gewinnen. Dennoch haben sie es beim Saisonfinale nicht in der eigenen Hand. „Wir werden einfach versuchen, mit aller Macht Hauzenberg zu schlagen. Der Meister wird sicherlich rotieren und trotzdem wird das ein sehr schwieriges Spiel. Wir wollen unbedingt gewinnen, um so Druck auf Luhe-Wildenau aufzubauen. Danach werden wir aufs Handy schauen, was am anderen Fußballplatz passiert ist. Mal sehen, was am Ende rauskommt“, meint Mario Albert, der sicher auf den gesperrten Johannes Böhm und den weiter verletzten Lukas Rothut verzichten muss. Der Rest entscheidet sich im heutigen Abschlusstraining. Schade findet Albert, dass der direkte Vergleich und nicht das Torverhältnis herangezogen wird. „Aber so ist es halt. Es besteht ja immer noch die Resthoffnung, dass Luhe-Wildenau ausrutscht. Dann hätten wir nochmal Endspiele in der Relegation, wo es auf viele Kleinigkeiten ankommt.“



In jedem Fall steht eines fest: Sowohl beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf als auch beim SC Luhe-Wildenau ist der Aufstieg kein Muss. Bühne frei für den Showdown!