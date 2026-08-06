„Es wartet gleich ein Aufstiegsfavorit auf uns“

– Foto: Volkhard Patten

Der Auftakt hat es in sich: Zum Start der Bezirksliga Braunschweig empfängt der MTV Hondelage den FSV Schöningen II. Während die Gastgeber den Heimvorteil nutzen wollen, sieht sich der Aufsteiger trotz hoher Ambitionen vor einer anspruchsvollen Bewährungsprobe.

Die Tabelle bietet naturgemäß noch keine Orientierung. Alle 16 Mannschaften starten bei null Punkten in die Spielzeit. Dennoch gilt die Begegnung als erster Fingerzeig für beide Teams.

Mit dem ersten Spieltag beginnt für den MTV Hondelage die neue Saison in der Bezirksliga Braunschweig – und gleich zum Auftakt wartet eine der am höchsten eingeschätzten Mannschaften der Liga. Am Sonntag empfängt Hondelage den FSV Schöningen II, der nach seinem Aufstieg von vielen als ernsthafter Kandidat für die Spitzenplätze gehandelt wird.

Hondelage reist mit Rückenwind in den Ligaauftakt. In der ersten Runde des Bezirkspokals setzte sich die Mannschaft beim TSKV Goslar mit 16:0 durch und tankte dabei Selbstvertrauen. Trainer Rafael Schindzielorz misst dem Ergebnis jedoch nur begrenzte Aussagekraft bei, denn in der Liga erwartet er eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe.

„In unserem ersten Spiel wartet gleich ein Aufstiegsfavorit auf uns. Schöningen hat mit seinen finanziellen Mitteln einen sehr guten Kader zusammengestellt, der auch um den Aufstieg mitspielen wird“, sagt Schindzielorz. Dennoch will sich seine Mannschaft nicht verstecken: „Wir werden aber versuchen, mit allem, was wir haben, auf unserem Kunstrasenplatz dagegenzuhalten.“

Schöningen II will sich schnell auf Bezirksliga-Niveau etablieren

Auch beim FSV Schöningen II blickt man mit Spannung auf den Saisonauftakt. Nach dem Aufstieg geht es zunächst darum, sich an das höhere Niveau zu gewöhnen und die eigenen Möglichkeiten realistisch einzuordnen.

Co-Trainer Florian Achilles erwartet einen anspruchsvollen Auftakt: „Ich erwarte ein intensives erstes Ligaspiel. Am Sonntag werden wir sehen, wie weit wir wirklich sind und ob wir auf dem neuen Niveau bereits angekommen sind. Es wird spannend zu sehen sein, wie wir die neuen Herausforderungen annehmen und lösen.“

Besondere Bedeutung misst Achilles den äußeren Bedingungen bei. „Sollte das Spiel in Hondelage tatsächlich auf Kunstrasen stattfinden, wird es auf dem engen Platz umso wichtiger sein, jeden Zweikampf clever anzunehmen und für uns zu entscheiden. Entscheidend werden außerdem ein klarer Kopf und Ruhe am Ball sein und nicht nervös zu agieren.“

Selbstbewusste Zielsetzung trotz starker Konkurrenz

Der Aufsteiger formuliert seine Saisonziele offensiv. Trotz der qualitativ stark besetzten Liga strebt Schöningen II einen Platz in der Spitzengruppe an.

„Unser Ziel ist es, die Saison zwischen Platz zwei und sechs abzuschließen. Allerdings ist die Bezirksliga in diesem Jahr sehr stark besetzt – mit ambitionierten Auf- und Absteigern sowie Mannschaften, die sich seit Jahren auf diesem Niveau etabliert haben. Trotzdem haben wir uns diese Ziele ganz bewusst als Mannschaft gesetzt. Jetzt liegt es an uns, diesen Worten auf dem Platz Taten folgen zu lassen.“

Auch Hondelage zählt zu diesen etablierten Bezirksligisten und möchte seine Heimstärke nutzen, um dem favorisierten Gegner den Saisonstart so schwer wie möglich zu machen.

Der Auftakt verspricht eine Begegnung zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Hondelage setzt auf Kontinuität und den Heimvorteil, Schöningen II bringt viel Qualität und große Ambitionen mit in seine erste Bezirksliga-Saison. Welche Mannschaft den besseren Start in die neue Spielzeit erwischt, dürfte auch davon abhängen, wer sich schneller auf die Intensität eines ersten Punktspiels einstellen kann.