„Es war wirklich sehr intensiv“, Lupo II ringt Wilsche nieder

Die Gastgeber erwischten einen starken Start. Bereits in der fünften Minute traf Eros Pizzone per Foulelfmeter zum frühen 1:0. Junior Laubach sah sein Team zunächst klar überlegen: „Die ersten 20, 30 Minuten waren für uns sehr dominant, viel Ballbesitz, viel Einfluss auf das Spiel.“

Die Dominanz zahlte sich aus. In der 23. Minute erhöhte Mohammad Farhat Fares auf 2:0. Junior Laubach erklärte: „Wir hatten dann eigentlich eher die Kontrolle.“

Doch der VfR Wilsche-Neubokel fand anschließend besser ins Spiel. Junior Laubach beschrieb den Umschwung so: „Dann irgendwie die letzten zehn, fünfzehn Minuten kam Neubokel, die sind sehr gut aufgetreten und waren präsenter als wir.“

Der Grund lag aus seiner Sicht vor allem an einer Sache: „Wir haben zu viele zweite Bälle nicht mehr bekommen.“

Das nutzten die Gäste prompt aus. Nach einer Ecke traf Sebastian Keier in der 30. Minute zum 2:1-Anschluss. Junior Laubach ärgerte sich über die Szene: „Da haben wir geschlafen.“

Mit der knappen Führung ging es in die Pause. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Der VfR Wilsche-Neubokel kam laut Junior Laubach stark aus der Kabine: „In der zweiten Halbzeit kam Neubokel wirklich sehr, sehr gut raus, wieder sehr dominant und präsenter als wir.“

Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Junior Laubach räumte ein: „Die hätten in der Phase eigentlich verdient das 2:2 machen können, weil wir nicht mehr aus unserer eigenen Hälfte rausgekommen sind.“

Seine Mannschaft musste in dieser Phase vor allem defensiv arbeiten. „Meine Jungs haben das aber sehr gut verteidigt und waren bereit, Meter zu machen, die wehgetan haben“, lobte der Trainer.

Eine entscheidende Szene folgte schließlich, als der VfR Wilsche-Neubokel eine Rote Karte kassierte. Junior Laubach sagte dazu: „Die rote Karte ist uns mit der Führung zugutegekommen.“

In Überzahl nutzten die Wolfsburger schließlich ihre Chance zur endgültigen Entscheidung. In der 90. Minute traf Gianluca Calogero Volanti zum 3:1-Endstand.

Mit dem Sieg bleibt die Lupo Martini Wolfsburg II in der Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig 1 und steht mit 38 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Der VfR Wilsche-Neubokel rangiert mit 23 Punkten im Mittelfeld auf Rang zehn.

Für Junior Laubach war die Partie trotz des Erfolgs vor allem ein Kraftakt: „Meine Jungs haben das sehr gut verteidigt und die wichtigen Meter gemacht.“

Am kommenden Spieltag tritt die Lupo Martini Wolfsburg II beim SV Gifhorn an, während der VfR Wilsche-Neubokel den FC Brome 1919 empfängt.