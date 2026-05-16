"Es war trotz der Niederlage eine sehr gute Leistung von uns"

– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat beim FC Nöttingen trotz eines engagierten und in weiten Teilen überzeugenden Auftritts mit 0:1 verloren. Vor 307 Zuschauern fiel die Entscheidung bereits früh, als Tasos Leonidis in der 8. Minute das einzige Tor des Abends erzielte. Für Trainer Rahman Soyudogru spiegelte das Ergebnis den Spielverlauf jedoch nur unzureichend wider. „Wir haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt“, sagte er nach der Partie und machte deutlich, dass seine Mannschaft aus seiner Sicht deutlich mehr verdient gehabt hätte.

Gerade die erste Halbzeit bot Ravensburg mehrere Gelegenheiten, den frühen Rückstand auszugleichen oder das Spiel sogar zu drehen. "Wir hatten in der ersten Halbzeit drei hundertprozentige Torchancen und in der zweiten Halbzeit nochmal zwei", sagte der Trainer. Hinzu kam noch ein Pfostenschuss. Die Anzahl und Qualität der Chancen machten aus seiner Sicht deutlich, dass die Niederlage keineswegs Ausdruck eines unterlegenen Auftritts war.

Entscheidend war aus Sicht des Ravensburger Trainers allein die fehlende Konsequenz vor dem Tor. „Leider hat heute das Quäntchen Glück im Abschluss gefehlt“, sagte Soyudogru. In einem Spiel, in dem sich seine Mannschaft gegen einen der offensivstärksten Gegner der Liga zahlreiche Möglichkeiten herausarbeitete, sei genau dieser kleine Unterschied ausschlaggebend gewesen. „Es hat heute einfach die Genauigkeit und das Glück im Abschluss gefehlt.“

Dass die Mannschaft die Partie trotz des frühen Gegentreffers offen hielt und spielerisch gut in ihr blieb, unterstreicht für Soyudogru den positiven Charakter der Leistung. „Ich kann den Jungs heute wirklich nichts vorwerfen. Die Niederlage war sehr unglücklich. Es war definitiv mehr drin.“

Defensiv gegen die beste Offensive stabil

Bemerkenswert war dabei vor allem auch die Defensivleistung. Soyudogru betonte das ausdrücklich: „Gegen die beste Offensive der Liga haben wir nur eine klare Torchance zugelassen und hatten selbst zahlreiche Torchancen herausgespielt.“

Auf die Frage, was Nöttingen besser gemacht habe, fiel Soyudogrus Antwort deshalb knapp und deutlich aus: „Das Einzige, was Nöttingen heute besser gemacht hat, war, dass sie ein Tor mehr geschossen haben als wir.“

Viele positive Aspekte trotz Niederlage

Obwohl es für den FV die erste Niederlage seit längerer Zeit war, wollte der Trainer das Spiel nicht als Rückschlag im eigentlichen Sinn verstanden wissen. „Wir können viele positive Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen. Es war trotz der Niederlage eine sehr gute Leistung von uns“, sagte Soyudogru.

Damit bleibt der FV Ravensburg in der Tabelle mit 53 Punkten erstmal auf Platz vier, kann aber aber Wochenende noch vom punktgleichen TSV Esssingen überholt werden.