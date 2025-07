Am gestrigen Freitag bezog die U21 ihr Quartier in Bludenz und absolvierte eine erste Trainingseinheit. Eine weitere Einheit folgte am heutigen Samstagvormittag, ehe am Nachmittag das Testspiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz anstand.

Im Immo Agentur Stadion in Bregenz hatten die Gastgeber die erste Chance, als Johannes Tartarotti alleine auf das VfB-Tor zulief, doch Dominik Draband behielt im Eins-gegen-eins die Oberhand. Im Anschluss fand die junge VfB-Elf besser ins Spiel, übernahm die Kontrolle und kam zu Möglichkeiten. Bei den Abschlüssen von Nicolas Sessa (14. Minute) und Mo Sankoh (15.) fehlten nur Zentimeter. Die U21 hatte immer wieder hohe Ballgewinne, der finale Pass fand aber nicht seinen Abnehmer. Anders in Minute 41 als Mo Sankoh eine perfekte Flanke von Leny Meyer per Kopf zum 1:0 verwertete.

Neun Wechsel

Im zweiten Spielabschnitt brachte Nico Willig neun neue Spieler, lediglich Alex Groiß und Leny Meyer spielten weiter. Nachdem Jerik von der Felsen im VfB-Tor nach einer Stunde Spielzeit einen Schuss gut parierte, war er zwei Minuten später machtlos. Levan Eloshvili vollendete einen Konter zum 1:1. Danach kam die U21 nicht mehr zu längeren Ballbesitzphasen und Schwarz-Weiß Bregenz erarbeitete sich ein leichtes Übergewicht, ohne torgefährlich zu werden. Lediglich bei einem Schuss von Johannes Tartarotti (70.), der knapp am Tor vorbei strich, wurde es gefährlich. Nachdem in der Nachspielzeit ein weiterer Schuss der Gastgeber sein Ziel verfehlte, pfiff die Schiedsrichterin, die kurz zuvor dem VfB einen klaren Elfmeter verwehrte, ab.

Trainer Nico Willig sagte nach dem Spiel: „Wir hatten in der ersten Halbzeit viele gute Ansätze. Wenn die Abseitsregel nicht ganz so streng ausgelegt worden wäre, hätten wir noch mehrere Torchancen gehabt. Es war Spielfreude drin, wir haben einige Sachen umgesetzt, die wir trainiert hatten. Aber auch einige Fehler, vor allem in der zweiten Hälfte aufgrund von Müdigkeit, da viele Spieler auf dem Platz standen, die nach Verletzungen noch Rückstand haben. Schlussendlich müssen wir mit dem 1:1 zufrieden sein.“

In den kommenden Tagen bereitet sich das Team von Nico Willig weiter im Trainingslager in Bludenz vor. Zum Abschluss trifft die U21 am Freitag auf den Schweizer Zweitligisten FC Aarau. Anstoß ist um 13 Uhr in der Sparkassen-Arena in Bludenz.

Die U21 spielte mit:

1.Durchgang:

Draband – Olivier, Groiß, Nothnagel, Meyer – Lüers, Catovic, Sessa, Penna – Nankishi, Sankoh

2. Durchgang:

Von der Felsen – Amaniampong, Reinhardt, Fritschi, Azevedo – Korkut, Groiß (67. Penna), Meyer (67. Lüers), Hajdini – Bujupi, Kastanaras