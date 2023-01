Es war schon längst überfällig Teaser HALLE: +++ Fünf Hallenturniere haben die Fußball-Fans in diesem Winter erfreut und die Wartezeit bis zur Rückrunde erträglicher gemacht. Und irgendwann war der Reporter im Budenzauberfieber +++

Ich muss gestehen: Als ich mich Ende Dezember in die Sporthalle in Niedergirmes setzte, um Hallenfußball zu genießen, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Nach über zwei Jahren wieder dicht an dicht über eine lange Zeit mit Menschen gemeinsam in der Halle Zeit verbringen und dem Budenzauber frönen - das wirkte für mich surreal.