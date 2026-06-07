„Es war schon belastend“: Würselen feiert, Stolberg trauert

Freut sich über den erfolgreichen Abschluss seiner kurzen Mission Klassenerhalt: VfR-Spieler Jan Bach (M.). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Fußball-Bezirksliga 4: Der VfR Würselen macht mit dem 4:1 gegen Kuckum im Abstiegskampf alles klar. Die SG Stolberg muss nach der Niederlage in Eicherscheid runter.

Für einige Minuten sah es doch nach Nervenkitzel aus. Ein weiteres Tor der SG Stolberg hätte den VfR Würselen auf einen Abstiegsplatz gebracht. Am Ende war es aber doch eine relativ spannungsarme und frühzeitig klare Angelegenheit. Die SG Stolberg, die für den Klassenerhalt gewinnen musste, verlor beim Meister Germania Eicherscheid mit 2:3 (2:2) und machte das Ergebnis auf dem anderen Platz sportlich bedeutungslos.

Der VfR Würselen ging trotzdem auf Nummer sicher und holte mit dem 4:1 (2:1) gegen Niersquelle Kuckum drei Zähler. Ein Punkt hätte bereits zum Klassenerhalt gereicht. „Natürlich waren wir angespannt vor dem Spiel, haben den Jungs aber auch gesagt: Wir können uns nur noch selbst ins Bein schießen. Zum Glück ist das nicht passiert und ich muss jetzt hier nicht traurig sagen: Fußball ist manchmal so“, sagte der erleichterte Spielertrainer Tim Gerhards.

Zehn Minuten sah alles nach Plan für den VfR aus: Der Ball war meist in den eigenen Reihen und häufig in der gegnerischen Hälfte. Die bereits abgestiegenen Gäste trauten sich erst danach in den gegnerischen Strafraum – und trafen direkt: Flanke in den Strafraum, per Kopf zurückgelegt – und Jan Ockun traf (13.). „Das hat etwas Tradition bei uns, dass wir die ersten 15 bis 20 Minuten nicht da sind“, meinte Gerhards. „Es war eine sehr hektische und unkonzentrierte Anfangsphase. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, ergänzte sein Spieler Jan Bach.

Zu diesem Zeitpunkt fehlte nicht viel zum Abstieg des VfR. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn Kuckum einen Konter mit fünf gegen zwei besser ausgespielt hätte (15.)? So fing sich der Gastgeber, hatte durch Luan Mareta eine erste gute Chance zum Ausgleich (20.) und bekam einen Treffer – wohl wegen Abseits – aberkannt (21.).

Für den Ausgleich sorgte dann Mareta: Kuckums Torwart Dominic Günther spekulierte bei einem Ausflug falsch. El Mehdi Majbour umdribbelte ihn, flankte präzise in die Mitte. Mareta musste nur noch ins leere Tor einköpfen (32.). „Zum Glück fiel dieser Treffer relativ zügig“, atmete Gerhards auf.

Würselen blieb dran. Kuckum bekam den Ball nicht aus dem Strafraum geklärt. Wieder flankte Majbour; dieses Mal verwertete Luca Groment (40.). Kuckums Ockun vergab kurz darauf die Riesenchance zum Ausgleich (43.); Würselen forderte vergeblich einen Foulelfmeter (45.).

„Wir wurden mit der Zeit besser“, sagte Ex-Profi Bach, der erst im Mai zum VfR für die „Rettungsmission“ gekommen war und dessen Zukunft noch ungeklärt ist: „Ich denke, dass ich etwas helfen konnte, auch wenn es immer besser geht. Es war cool. Tim und Nick Gerhards sind Kindheitsfreunde von mir. Es hat Spaß gemacht.“

Der Gastgeber hatte auch zu Beginn von Halbzeit zwei alles im Griff, ließ Ball und Gegner laufen. Abdulkader Ramadan traf aus kürzester Distanz nur die Latte (55.). Zwei Minuten später machte es Nick Gerhards mit einem schönen Schuss besser und sorgte mit dem 3:1 für Ruhe beim Gastgeber.

Danach verlor das Spiel an Intensität, wie Gerhards richtig bemerkte. Beide Teams kamen noch mal gefährlich vors Tor. Birkan Taskolu sorgte mit dem 4:1-Endstand (78.) für die endgültige Entscheidung und den Klassenerhalt aus eigener Kraft. „Es war schon belastend, unten herumzukrebsen und immer den Druck zu spüren. Deshalb bin ich einfach froh, dass die Saison jetzt vorbei ist“, bilanzierte Gerhards, bevor es in die Kabine zu den lauteren Feierlichkeiten ging.

Die weiteren Ergebnisse:

Hilfarth - Kohlscheider BC 2:2: 1:0 Demming (37.), 1:1 Labas (51.), 1:2 Nkrumah-Sarfo (75.), 2:2 (80.) Bergrath - Ay-Yildizspor 6:0: 1:0 Geserick (8.), 2:0 Polat (17.), 3:0 Özsan (52.), 4:0 Yilmaz (67.), 5:0 Malu (70.), 6:0 Malu (83.) Gelb-Rot: Özkaya (59./Ay-Yildizspor) SC Erkelenz – Alem. Mariadorf 2:2: 0:1 Irdi (7.), 1:1 Nickels (42.), 1:2 Kamara (47.), 2:2 (54.) Richterich - Oidtweiler 5:1: 0:1 Stollenwerk (25.), 1:1 Jansen (38.), 2:1 Scheeren (47.), 3:1 Wermeester (64. Foulelfmeter), 4:1 Wermeester (76.), 5:1 Wellershoff (86.) Eicherscheid - SG Stolberg 3:2: 0:1 Schröder (6.), 1:1 Simon (8.), 2:1 Voßen (33.), 2:2 Schröder (39.), 3:2 Heitzer (79.) Roetgen - Konzen 1:0: 1:0 Akar (48.) Rot: Schwering (71./Roetgen)

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