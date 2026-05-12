"Es war nicht schwierig für mich, zu verlängern"

Nein, aktuell weiß man noch nicht, in welcher Liga man in der kommenden Saison agieren wird, was jedoch ein positiver Umstand ist, schließlich befindet sich der TSGV Waldstetten mittendrin im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga.
Dennoch müssen die Planungen natürlich weiterlaufen, der Kader zusammengestellt werden. Daran basteln die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, bereits seit Monaten. Jetzt kann die nächste Verlängerung bekanntgegeben werden und zwar von einem Spieler, der aktuell sehr fehlt: Innenverteidiger Marc Heinzmann. Ohne Krücken läuft er mittlerweile, in dieser Woche möchte er nach seinem Wadenbeinbruch sogar wieder zurück auf den Rasen kehren. Im Idealfall kann er im Schlussspurt der Saison doch noch mitwirken, es wäre ein Segen für die personell so gebeutelte Waldstetter Mannschaft.
„Marc ist seit Jahren ein Rückhalt der Mannschaft. Nach unserem großen Umbruch und vielen jungen Spielern bei uns in der Mannschaft ist es wichtig, dass wir auch zwei, drei erfahrenere Akteure in der ersten Elf haben“, freut sich Rosenfelder über die Vertragsverlängerung von Heinzmann.
Bereits seit 2022 ist Heinzmann beim TSGV, wechselte damals aus Weilheim ins Stadion „Auf der Höhe“ und war seit seiner ersten Saison fast ausschließlich Stammspieler in der Waldstetter Mannschaft. Es habe einige Anfragen von anderen Vereinen gegeben, doch am Ende hat er sich dazu entschlossen, in Waldstetten zu bleiben. Sein Altersgenosse und Mitspieler, Julius Bäumel, hat keinen geringen Anteil daran: „Wir sind gut befreundet, er hat ja kürzlich auch verlängert. Solche Überlegungen gehören natürlich dazu, wenngleich ich mich schon immer sehr wohlgefühlt habe“, sagt Heinzmann selbst.
Mit mittlerweile 30 Jahren zählt er nach dem Umbruch des TSGV zu den erfahrenen Akteuren in der Mannschaft, die dann ab Sommer von Tim Schraml gecoacht wird. Kein Geheimnis im Fußball, dass es ohne Routiniers nicht geht in einer Elf, wie Rosenfelder ebenfalls anführte. „Es war nicht schwierig für mich, zu verlängern und ich denke, dass da noch der eine oder andere bleiben wird. Dann können wir dieses Konstrukt, dass wir hier aufgebaut haben, stetig weiter fortführen“, so Heinzmann. Darauf setzt nicht nur Heinzmann, das wünschen sich im Verein natürlich viele – ganz gleich, in welcher Liga.