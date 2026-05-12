"Es war nicht schwierig für mich, zu verlängern" Marc Heinzmann stabilisiert auch in der kommenden Saison die Abwehr des TSGV Waldstetten von tsgv · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Nein, aktuell weiß man noch nicht, in welcher Liga man in der kommenden Saison agieren wird, was jedoch ein positiver Umstand ist, schließlich befindet sich der TSGV Waldstetten mittendrin im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga.







Dennoch müssen die Planungen natürlich weiterlaufen, der Kader zusammengestellt werden. Daran basteln die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, bereits seit Monaten. Jetzt kann die nächste Verlängerung bekanntgegeben werden und zwar von einem Spieler, der aktuell sehr fehlt: Innenverteidiger Marc Heinzmann. Ohne Krücken läuft er mittlerweile, in dieser Woche möchte er nach seinem Wadenbeinbruch sogar wieder zurück auf den Rasen kehren. Im Idealfall kann er im Schlussspurt der Saison doch noch mitwirken, es wäre ein Segen für die personell so gebeutelte Waldstetter Mannschaft. „Marc ist seit Jahren ein Rückhalt der Mannschaft. Nach unserem großen Umbruch und vielen jungen Spielern bei uns in der Mannschaft ist es wichtig, dass wir auch zwei, drei erfahrenere Akteure in der ersten Elf haben“, freut sich Rosenfelder über die Vertragsverlängerung von Heinzmann.