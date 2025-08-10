"Es war nach Rückstand ein bombastischer Auftritt meiner Mannschaft"

Der TSV Essingen setzt am zweiten Spieltag der Oberliga ein Ausrufezeichen und gewinnt nach 0:2-Rückstand mit 3:2 in Villingen. Erman Kilic, Niklas Groiß und Daniel Bux erzielen die Treffer.

In der achten Minute die kalte Dusche für den TSV: Nico Tadic nahm den Ball nach einer abgewehrten Ecke aus dem Rückraum direkt und traf zum 1:0. Köpf analysierte die Anfangsphase wie folgt: „Die ersten Minuten waren ganz ordentlich. Dann haben wir den Zugriff verloren und Villingen hat gezeigt, was sie für eine Qualität haben. Wir sind viel hinterhergelaufen.“ Die Hausherren schalteten in der 20. Minute schnell um und Christian Derflinger verwertete eine Flanke von der linken Seite via Direktabnahme zum 2:0.

Eine Änderung nahm Trainer Simon Köpf in seiner Startelf im Vergleich zum Auftaktsieg gegen Bissingen vor: Für den verletzten Julian Biebl startete Routinier Patrick Funk. Bei brütender Hitze erarbeitete sich Essingen bereits kurz nach dem Anpfiff eine gute Gelegenheit: Jannik Pfänder steckte nach einer Balleroberung durch für Erman Kilic, der sich behaupten konnte und den Abschluss knapp vorbei setzte.

Essingen kommt zurück

Doch Essingen zeigte Moral und riss die Partie nach und nach an sich. „Von da an haben wir richtig gut Fußball gespielt. Wir sind oft über außen durchgekommen, haben gute Flanken gebracht. Nur der letzte Schritt hat immer gefehlt“, so Köpf. Der Distanzschuss von Funk strich knapp vorbei (22.) und den Abschluss von Patrick Auracher parierte Villingens Torwart Andrea Hoxha (25.).

Der wichtige Anschlusstreffer gelang in der 35. Minute: Kilic bekam kurz nach der Mittellinie den Ball, startete einen Sololauf, bei dem er drei Villinger stehen ließ, umkurvte auch noch Torwart Andrea Hoxha und schob zum 2:1 ein. Kurz vor der Pause noch eine gute Gelegenheit für Leon Leuze, der bei einem Abpraller allerdings etwas in Rücklage zum Schuss kam und den Ball über das Tor setzte.

Auch nach dem Seitenwechsel war der TSV weiterhin gut im Spiel, arbeitete defensiv im Verbund hervorragend und zeigte im Vorwärtsgang nach wie vor immer wieder sauber vorgetragene Angriffe. Köpf lobte seine Mannschaft: „Es war außergewöhnlich gut, dass wir das Tempo bei dieser Hitze so hochhalten konnten. Wir haben uns vorne Chancen herausgespielt und hinten fast nichts zugelassen“, so Essingens Trainer zum Verlauf des zweiten Durchgangs. Zwingend zum Abschluss kamen die Gäste jedoch zunächst nicht, der letzte Tick fehlte zum Ausgleich.

Die Joker drehen die Partie

Doch wohl dem, der in so einem Spiel von der Bank noch entscheidende Impulse bringen kann: In der 65. Minute schaltete der gerade eingewechselte Daniel Bux nach einem Einwurf am schnellsten, behauptete sich im Zweikampf und chippte den Ball auf den einlaufenden Niklas Groiß, dessen Schuss aus spitzem Winkel durch die Beine von Torwart Hoxha zum 2:2 im Netz einschlug.

Und wie schon in der Vorwoche hatte auch Youngster Benjamin Dudda wieder entscheidende Aktien am Siegtreffer. Wieder war in der 85. Minute ein Einwurf der Ausgangspunkt. Dudda setzte sich mit Vehemenz auf der rechten Seite durch und passte den Ball in die gefährliche Zone. Bux stand richtig und verwertete den Abpraller zum 2:3. Eine Möglichkeit zum Ausgleich hatten die Hausherren noch, doch Marcel Sökler traf den Kopfball nach einer schönen Flanke von der linken Seite nicht richtig und so blieb es beim Essinger Coup in Villingen.

Köpf zog folgendes Fazit: „Es war nach dem Rückstand ein bombastischer Auftritt meiner Mannschaft. Zudem haben es die Einwechselspieler richtig gut gemacht und konnten entscheidende Impulse setzen. Wir sind froh, dass wir mit sechs Punkten starten konnten.“ Damit kann der TSV Essingen gestärkt ins Derby gegen Normannia Gmünd gehen. Anpfiff ist am kommenden Samstag um 14:30 Uhr in der Carento Arena.