„Es war meine Schuld": Donbeck entschuldigt sich nach Pleite des FC Schwaig

20.03.2026 - Fußball - Herren - Bayernliga Süd - Saison 2025/2026 -FC Schwaig - FC Gundelfingen – Foto: Marc Marasescu

Personell änderte sich bei den Gastgebern wenig, mit Tim Schels und Robert Rohrhirsch fehlten weiterhin wichtige Kreativspieler. Leon Roth und Nerman Mackic konnten nach ihren Verletzungen im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen und nahmen zunächst auf der Bank Platz. Für Schwaig begann die Partie bestens. Gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, als die Gastgeber mit 1:0 in Führung gingen. Felix Günzel bediente von links kommend Daniel Gaedke auf dem rechten Flügel, dessen Schuss zuerst geblockt wurde, aber sein Nachschuss erreichte Raffi Ascher am langen Pfosten. Schwaigs Mittelstürmer fackelte nicht lange und jagte die Kugel zur frühen Führung unter die Querlatte.

Eine verdiente 1:3-Niederlage musste der FC Schwaig am Freitagabend in der heimischen NGL-Arena gegen Mitaufsteiger FC Gundelfingen einstecken und verpasste es so, einen größeren Abstand zu den Abstiegsrelegationsplätzen herzustellen. Der Elf von Trainer Wiggerl Donbeck gelang es kaum, Ruhe und Struktur ins eigene Spiel zu bringen und die spielstarken Gäste entscheidend in Gefahr zu bringen. Zu viele leichte Ballverluste und schlechtes Zweikampfverhalten waren die Ursache dafür.

Schmeichelhaftes Unentschieden für Schwaig zur Halbzeit

Wer jedoch dachte, dass der Rückstand die Gäste verunsichern würde, sah sich getäuscht. „Es war klasse, wie sich die Mannschaft nach dem frühen Rückstand zurückgemeldet und eine brutale Energie auf den Platz gebracht hat“, so Gundelfingens Trainer Thomas Rudolph nach dem Match. Michael Singer spielte auf der linken Seite einen schönen Ball in die Tiefe auf Felix Hafner, der sich den Ball kurz vor der Auslinie noch einmal auf den rechten Fuß legte und die Kugel dann an den rechten Pfosten schlenzte (13.). Zehn Minuten später war es Hafner, der David Spitzert in Szene setzte.

Spitzerts Schuss aus elf Metern drehte Felix Thiel im Schwaiger Tor um den rechten Pfosten. Machtlos war Thiel in der 31. Minute, als Jan-Luca Fink Janik Noller auf der rechten Seite auf die Reise schickte. Noller zog aus 14 Metern ab und jagte die Kugel aus spitzem Winkel unter die Querlatte zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause blockte Tobi Jell einen Schuss von Singer zur Ecke, sodass es zur Halbzeit beim für Schwaig etwas schmeichelhaften Unentschieden blieb.

Keeper Thiel verliert den Ball nach einem Einwurf

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Gäste, die die erste Torchance hatten. Nach einem abgewehrten Flankenball kam die Kugel zu Jeremias Seibold, der aus über 20 Metern die Querlatte traf. Sechs Minuten später wurde der bärenstarke Hafner 20 Meter vor dem Tor gefoult, und Schiedsrichter Xaver Fabisch entschied auf Freistoß. Yannick Maurer nutzte die Möglichkeit und traf direkt durch die Mauer zur 2:1-Führung für Gundelfingen. Torwart Thiel war ohne Abwehrchance.

Schwaig hatte nun aber seine beste Phase des Spiels. Günzel legte eine Gaedke-Flanke auf Vincent Sommer ab, aber dessen Schuss wurde durch ein Abwehrbein noch abgelenkt, sodass Torwart Werdich klären konnte. Nach einem Freistoß von der rechten Seite köpfte der eingewechselte James Timbana auf Johannes Empl, dessen Schuss aus zehn Metern in den Händen des Torwarts landete. In der 93. Minute fiel die Entscheidung.

Thiel war weit aus seinem Tor, versuchte nach einem Einwurf schnell weiterzuspielen, doch Samuel Seibold roch den Braten und nahm Schwaigs Torwart die Kugel ab. Seibold lief noch ein paar Schritte und schob dann ins verwaiste Tor zum 3:1-Endstand ein. Für Schwaig steht am kommenden Freitag daheim gegen den TSV Kottern eine äußerst wichtige Partie auf dem Programm.