"Es war mehr drin" FuPa Baden Wintercheck +++ SV Union Michelbach von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Michael Lenz, 3. Vorsitzender des Mosbacher A-Ligisten SV Union Michelbach, macht den FuPa Baden Wintercheck.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Wir sind mit drei Siegen in den ersten drei Spielen hervorragend in die Saison gestartet. Dass im Anschluss aus dreizehn Spielen nur drei weitere Siege hinzugekommen sind, war enttäuschend. In einigen Spielen gegen Teams aus der oberen Hälfte war mehr drin und gegen Teams aus der unteren Hälfte wurden Punkte liegen gelassen.

Positiv ist, auch wenn sich daraus neue Herausforderungen ergeben, dass wir in dieser Saison einen großen Kader haben. Die drei Jugendspieler, die uns direkt als Stammspieler verstärkt haben, tun der Konkurrenzsituation gut. 2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?