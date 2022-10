„Es war mehr drin“

Tabellenführer besiegt Vierten knapp – gut aufgestellte Michelfelder Reserve ging nach guter Leistung und Chancenplus leider leer aus

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

14. Spieltag

Samstag, 29. Oktober 2022, 15 Uhr:

SG Oberes Trubachtal - ASV Michelfeld II 1:0 (1:0)

Beim gastgebenden Spitzenreiter, der in dieser Saison noch kein Heimspiel verlor, fehlten vom Stamm Torjäger Jürgen Igl (zehn Spiele, elf Treffer), Markus Forster und Patrick Häfner. Michelfeld II trat mit 14 Akteuren an – darunter fünf Spieler, die am Folge-Tag (Sonntag) voraussichtlich im 16-Mann-Aufgebot der „Ersten“ (Kreisklasse 4) stehen.

In der ersten Halbzeit war Trubachtal leicht überlegen und es gab wenig Einschussgelegenheiten auf beiden Seiten (Torchancenverhältnis: 2:3). Die ersten beiden Chancen des Spiels auf dem relativ kleinen und engen Platz verzeichnete Michelfeld durch Fabian Ziegler (Kopfball nach Ecke über das Tor, 10.) und Leon Haberberger (Latten-Kopfball nach Rieger-Freistoßflanke aus dem Halbfeld, 16.). Die SG OT hatte eine Halbchance aus zehn Metern nach einem hohen Zuspiel in den Sechzehner (19.). Die 1:0-Führung in der 22. Minute resultierte aus einem Einwurf, der vom einem Michelfelder verlängert wurde und der kreisligaerfahrene Spielertrainer Johannes Eckert köpfte am langen Pfosten in freier Position zur glücklichen Halbzeitführung ein. Nach einem Freistoß von Marcel Rieger verpassten Thomas Hofmann und Daniel Meier den möglichen Ausgleich (29.).

Nach dem Seitenwechsel bot Michelfeld II eine sehr gute Vorstellung, war deutlich überlegen und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen (in den zweiten 45 Minuten 3:7 für die Gäste). Zunächst hatte der ASV Glück, als Rieger mit einem „Querschläger“ fast ein Eigentor fabrizierte (48.). In Minute 52 wurde ein an sich reguläres Tor durch Daniel Meier wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt. Bei den folgenden drei Michelfelder Torchancen fehlte wieder nicht viel: Ein 20-Meter-Schuss von Hofmann flog über die Latte (60.), nach einer Freistoßflanke von Nico Metschl auf Hofmann wurde dieser beim Torschuss geblockt (67.) und ein Fernschuss von Daniel Siegler zischte knapp rechts vorbei (80.). Die Gastgeber ließen ebenfalls gute Einschussgelegenheiten aus – zwei zum möglichen 2:0: Nach einem Eckball segelte ein Kopfball knapp rechts vorbei (85.) und Matthias Röhrer traf aus einem spitzen Winkel den Pfosten (88.). Eine Minute vor Schluss scheiterten auf der anderen Seite Marco Wöhrl (erstes Spiel seit dem 12. August nach Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Leon Haberberger mit einer Doppelchance am SG-Torhüter Michael Frühbeisser. Fazit: Wer in der Tabelle oben steht, gewinnt ein solches Spiel. Michelfeld II hätte an diesem schönen Samstagnachmittag mindestens ein Unentschieden verdient gehabt.

Die SG Oberes Trubachtal (sechster Sieg in Folge, nun seit neun Spielen ungeschlagen, 32 Punkte) gastiert am Freitag, 4. November um 18.30 Uhr beim Zehnten SpVgg Hüttenbach III (elf Zähler). Der ASV Michelfeld II (tagesaktuell Vierter, 22 Punkte) erwartet am Sonntag, 6. November um 12.30 Uhr den Neunten SG SpVgg Weißenohe II/TSV Gräfenberg II (13).



SR: Heinz Hofmann (TSV Gräfenberg, Gruppe Fränkische Schweiz).

Zuschauer: 80 (in Bärnfels).

Tor: 1:0 (22.) Johannes Eckert.

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Gelbe Karten: Schmitt, Mart. Zellmann, J. Häfner, Hümmer (alle SG Oberes Trubachtal); Metschl (ASV Michelfeld II).

Torchancenverhältnis: 5:10 (zur Halbzeit: 2:3).